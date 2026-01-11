Estrella de la Premier League confesó que era adicto a las pastillas para dormir; así terminó su caso

En los días recientes las actividades de la prensa inglesa vivieron un escandaloso relato de una de sus figuras de los años recientes. Aunque Jonjo Shelvey no fue el rostro de la Premier League, tiene una trayectoria de estrella, pues se consolidó en la primera división y además tuvo participaciones con la selección mayor de Inglaterra. Sin embargo, pese a tener “todo” en su vida como futbolista, acudió a las pastillas para dormir en una de sus más recientes aventuras profesionales.

¿Qué pasó con esta estrella y su adicción a las pastillas para dormir?

El nacido en Romford es un futbolista en activo que cuenta con 33 años. Recientemente visitó el podcast Undr The Cosh, en el cual platicó lo difícil que fue para él estar en el futbol de Turquía. En 2023 tuvo un breve paso por el Nottingham Forest y fue allí donde le fichó el Caykur Rizespor. Esto para después llegar al Eyüpspor y enfrentarse a la dura soledad del extranjero.

“Fui a Turquía durante 18 meses y viví solo. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Terminé volviéndome adicto a las pastillas para dormir porque acababa de llegar a casa del entrenamiento y para pasar el rato. Pensaba: ¿qué voy a hacer ahora?”.

En dichas reflexiones indicó que se aisló incluso de su familia. Esta práctica le alejó de sus hijos y de su esposa, la cual fue quien le ayudó a salir de lo que se volvió una adicción. “Tomaba tres o cuatro pastillas para dormir y me desmayaba hasta la mañana siguiente para entrenar”.

¿Dónde se encuentra hoy esta ex estrella de la Premier League?

Aunque encontró la manera de volver, indicó que incluso pensó en usar el alcohol para desinhibirse ante lo que vivió como una aventura de soledad. Sin embargo, dejó suelo turco a principios del 2025 para volver al Burnley por media temporada, pues fichó para los Arabian Falcons de Emiratos Árabes Unidos. Muchos indicaron que se fue a Medio Oriente para ganar dinero, confesó que no se gana mucho en este país, pues su club es de la segunda división de la liga nacional.