Partidos de HOY domingo 10 de mayo en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Este domingo 10 de mayo terminan los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX decidiendo los dos últimos equipos que acompañarán a Cruz Azul y Guadalajara en las semifinales del torneo.

Don Joaquín emociona a redes tras cumplir su sueño de apoyar a Pumas en el estadio

Pachuca vs Toluca - Estadio Hidalgo - 17:00 horas

El Estadio Hidalgo se prepara para una batalla definitiva. Tras el golpe de autoridad en la ida, donde un solitario gol de Enner Valencia puso la balanza a favor del Pachuca, la escuadra hidalguense recibe al Toluca con la misión de gestionar una ventaja que, aunque valiosa, resulta exigua.

Pachuca llega con el viento a favor de su localía. Durante la fase regular, los Tuzos convirtieron su estadio en una aduana casi impasable, registrando una marca de 6 victorias, 2 empates y una sola derrota. Con un promedio ofensivo envidiable, anotando al menos dos goles en seis de sus últimos nueve choques en casa, el equipo confía en su pegada para cerrar la eliminatoria.

Por su parte, los Diablos Rojos no llegan como favoritos debido a su irregularidad como visitantes, con apenas un triunfo en sus últimas siete salidas. No obstante, el Toluca aterriza con el orgullo intacto y la moral por las nubes tras eliminar al Los Angeles FC en la Copa de Campeones de la Concacaf a mitad de semana.

En los últimos 10 duelos, la balanza está casi equilibrada (4 triunfos de Toluca, 3 de Pachuca y 3 empates).

Toluca marcó 12 goles fuera de casa en el torneo, demostrando que tiene pólvora para remontar.

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Pumas vs América - Estadio Olímpico Universitario - 19:15 horas

El Estadio Olímpico Universitario será el escenario de una batalla épica. Tras el vibrante 3-3 en el Estadio Banorte, Pumas de la UNAM recibe al América con la mesa puesta para avanzar a semifinales, respaldado por su posición en la tabla y una racha de nueve partidos sin perder (G6, E3).

Como líder del Clausura 2026, el conjunto universitario ha sido una aplanadora, perdiendo apenas un encuentro en toda la fase regular. El equipo de la UNAM busca sacudirse una sequía de casi 15 años sin títulos y confía en su fortaleza como local, donde acumula cuatro duelos invicto.

A pesar de clasificar en octavo lugar y lidiar con constantes lesiones, el América de André Jardine no puede ser descartado. La estadística histórica es su mayor aliado: de las siete veces que se han medido en Liguilla, las Águilas avanzaron en cinco ocasiones, coronándose campeones en cuatro de ellas.

En torneos cortos, América suma 31 victorias sobre 20 de Pumas, pero los universitarios no ha perdido ante su acérrimo rival en lo que va del año (G1, E1).

