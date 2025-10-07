deportes
¡No es Mora! Club de Europa tendría interés por crack de la Selección Mexicana del Mundial Sub-20

En las redes sociales, diferentes medios dieron a conocer que un equipo de Europa tiene un fuerte interés por un crack de la Selección Mexicana del Mundial Sub-20

Elías Montiel
@eliasmontiel.8
Elías Montiel es el tercer mejor futbolista del mundo Sub 19 con mejor precisión en pases largos
Iván Vilchis
Selección Azteca
En las redes sociales, diferentes medios han señalado que hay un equipo en Europa que tendría interés en poder fichar a un jugador que se encuentra jugando con la Selección Mexicana del Mundial Sub-20.

Entrevista con Yael Padilla: ¡QUEREMOS EL TITULO” | Mundial Sub-20

Se trata del mediocampista Elias Montiel, actual jugador de Pachuca y a sus 20 años estaría siendo seguido por el conjunto del Bayern Leverkusen.

Te puede interesar: Mundial Sub-20: ¿Qué pasa si el partido entre Méxicoy Chile queda igualado? Esto es el criterio de desempate

Los números de Elias Montiel

Elias ha destacado en primera división, registra 79 partidos disputados con el Tuzo registrando un total de 6 063 minutos en el terreno de juego, en los que ha podido marcar cinco goles y dar siete asistencias.

Es un futbolista prometedor en el futbol mexicano que se desempeña principalmente como pivote (mediocampista defensivo) o mediocentro, con versatilidad para actuar como box-to-box, contribuyendo en fases defensivas y ofensivas.

Su estilo de juego se caracteriza por ser confiable, disciplinado y trabajador: pasa desapercibido en el campo, pero siempre cumple sus tareas sin errores, corriendo constantemente y ejecutando jugadas con consistencia.

Un jugador de perfil bajo, tímido y poco expresivo, lo que se traduce en una estabilidad mental notable, manejando bien la presión, el dinero y la atención sin buscar ser el héroe.

Pachuca
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

