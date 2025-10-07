Mundial Sub-20: ¿Qué pasa si el partido entre México y Chile queda igualado? Esto es el criterio de desempate

Comienza la cuenta regresiva para el inicio de los octavos de final del Mundial Sub-20 , mismo en donde la Selección Nacional de México se medirá al combinado de Chile. Ahora bien, ¿te has preguntado cuál es el criterio de desempate si, al final de los 90 minutos, ambas escuadras quedan igualadas?

El criterio de desempate al término del partido cambia en función de cada uno de los torneos, por lo que existen distintas preguntas respecto a lo que puede ocurrir si es que México y Chile empatan dentro de los octavos de final del Mundial Sub-20. ¿Hay prórroga o el juego va directamente a la tanda de penales?

¿Cuál es el criterio de desempate en los octavos de final del Mundial Sub-20?

Lo primero que tienes que saber es que este juego se llevará a cabo hoy martes 7 de octubre en punto de las 17:00 horas, tiempo centro del país. Dicho lo anterior, si México y Chile quedan igualados en los 90 minutos, el criterio de desempate indica que el duelo se deberá ir a tiempos extra.

La prórroga menciona que se jugarán dos tiempos de 15 minutos cada uno hasta conocer al ganador de estos octavos de final, por lo que el “gol de oro” y “gol de plata” quedan nuevamente en el olvido. Si el empate se mantiene, entonces el ganador se definirá hasta la ronda de penales.

México, ¿favorito sobre Chile en los octavos de final?

Si bien Chile es el anfitrión de este Mundial Sub-20, la realidad es que su fase de grupos distó mucho de ser perfecta luego de sumar un triunfo y dos descalabros, así como tres goles a favor y cinco en contra. México, por su parte, quedó en el segundo lugar del llamado “Grupo de la muerte” al sumar 5 unidades producto de un triunfo y dos empates, cinco goles a favor y cuatro en contra.

¿A quién se enfrentará México en el Mundial Sub-20 si es que vence a Chile?

Si la Selección Mexicana logra su pase a la siguiente ronda de cuartos de final, su rival saldrá del compromiso entre Argentina y Nigeria, dos escuadras que suelen ser potencias en este rubro, en un compromiso con día y horario aún por definirse.