El único anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sale a escena en busca de dar la cara por la Concacaf y meterse entre los ochos mejores combinados del certamen internacional. Duelo sumamente parejo y que ligeramente pinta un poco a favor del cuadro de las Barras y las Estrellas.

Te puede interesar: Bélgica vs Estados Unidos EN VIVO y GRATIS: ver resultado de transmisión partido Octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, HOY lunes 6 de julio; marcador online partido de Pulisic vs Lukaku

Los pupilos de Mauricio Pochettino llegan de ganar por 2-0 contra Bosnia en la pasada ronda, mientras que, The Red Devils sufrió en demasía para ganarle en tiempo extra a Senegal. Lo perdía 0-2 con menos de 10 minutos en el tiempo regular contra los Leones de Teranga y tuvo que llegar Romelu Lukaku para darle la vuelta a las cosas.

Alineación de los Estados Unidos

Portero:

Defensas:

Mediocampistas:

Delanteros

Alineación de Bélgica

Portero:

Defensas:

Mediocampistas:

Delanteros:

Horario de inicio de Bélgica vs Estados Unidos

El partido entre Bélgica y Estados Unidos comenzará en punto de las 18:00 horas, tiempo del Centro de México y se jugará en el Estadio de Seattle. Este encuentro será el último a disputarse en dicho recinto

¿Contra quién juega en los octavos el ganador de este encuentro?

El ganador de este partido jugará en contra de España por los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM. España consiguió su pase a la siguiente ronda tras vencer a Portugal con un marcador de 1 a 0 en los últimos minutos del encuentro.