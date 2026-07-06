Dónde y en qué estadio juega Estados Unidos vs Bélgica por el Mundial 2026

Luego de superar los 16avos de final, Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán este lunes 6 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto norteamericano buscará aprovechar la localía para avanzar a la siguiente ronda, mientras que el equipo europeo intentará confirmar su crecimiento dentro del torneo.

Estados Unidos llega después de eliminar 2-0 a Bosnia y Herzegovina. Bélgica, por su parte, derrotó 3-2 a Senegal tras el tiempo extra. Ambas selecciones protagonizarán uno de los cruces más parejos de los octavos de final. El encuentro se disputará en territorio estadounidense.

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La Selección de Estados Unidos celebra un gol ante Paraguay.|Mexsport

El Estadio Seattle alberga el partido entre Estados Unidos y Bélgica por el Mundial 2026

Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán en el Estadio Seattle, ubicado en Seattle, Washington, Estados Unidos. El recinto será sede del Partido 94 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y recibirá uno de los encuentros más importantes de los octavos de final.

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El estadio es uno de los escenarios más reconocidos del futbol y futbol americano en Estados Unidos. Además, forma parte de las sedes seleccionadas por la FIFA para albergar 6 partidos del Mundial 2026 durante distintas fases del torneo.

Bélgica jugará contra Senegal este 1 de julio|Credito: @BelRedDevils / X

Los resultados de Estados Unidos en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™

Estados Unidos 4-1 Paraguay

Estados Unidos 2-0 Australia

Turquía 3-2 Estados Unidos

Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina

Los resultados de Bélgica en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™

Bélgica 1-1 Egipto

Bélgica 0-0 Irán

Nueva Zelanda 1-5 Bélgica

Bélgica 3-2 Senegal (después del tiempo extra).

El rival de Cuartos de Final del que gane entre USA y Bélgica

El partido de cuartos de final del vencedor de Estados Unidos vs Bélgica tendrá a España como rival, pues ya sacó a Portugal. El duelo se jugará el viernes 10 de julio de 2026 a las 13:00 horas en el Estadio Los Ángeles. La organización del Mundial ubicó ese encuentro dentro del Partido 98 del cuadro eliminatorio.

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

