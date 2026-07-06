Dónde y en qué estadio se juega Portugal vs España por el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ define hoy a un nuevo clasificado para la ronda de los cuartos de final de la competencia con uno de los duelos más esperados por los fanáticos del futbol, ya que se estarán enfrentando Portugal vs España en una nueva edición del clásico ibérico correspondiente a la llave de octavos de final en el Estadio Dallas.

España se mide ante Portugal, por los 8vos de final

El gran escenario elegido para este duelo trascendental entre España y Portugal es el Estadio Dallas, ubicado en el estado de Texas, específicamente en la ciudad de Arlington, a unos 30 kilómetros del centro de Dallas. Este complejo multideportivo cuenta con una infraestructura moderna que incluye un techo retráctil y un sistema integral de climatización interna. Además, cuenta con una capacidad autorizada de 94.000 espectadores en sus tribunas. Las dimensiones y la tecnología de la pantalla gigante central son características destacadas del recinto que habitualmente utiliza el equipo Dallas Cowboys en la NFL.

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Así llegan Portugal y España al duelo por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El conjunto dirigido por Luis De La Fuente arribó a los octavos de final luego de ganarle con superioridad a Austria por 3-0, con dos goles de Mikel Oyarzabal y el restante de Pedro Porro. De a poco el combinado español fue mejorando sus versiones con el correr de la justa mundialista y ahora buscará dar el golpe frente a la siempre dura Portugal de Cristiano Ronaldo.

Por su parte, el seleccionado portugués llegó a esta instancia de octavos tras ganarle de forma agónica a Croacia por 2-1, con un tanto de Cristiano Ronaldo de penal y otro de Gonçalo Ramos de cabeza al cuarto minuto de descuento. Posterior al segundo gol, le anularon el empate a Croacia en una jugada que se definió con la intervención del VAR. El gol croata había sido marcado por Ivan Perisic.

Con todos estos condimentos, el duelo entre España y Portugal por un boleto a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ promete ser histórico.