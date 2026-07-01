Bélgica 2-2 Senegal: Ver GRATIS, ONLINE y EN VIVO HOY el resultado de la transmisión del miércoles 1 de julio de los octavos de final del Mundial 2026™; marcador por internet, en línea y en directo

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026™ nos presentan un choque de pronóstico reservado en el Seattle Stadium. Bélgica y Senegal se miden en un duelo de vida o muerte donde los goles están prácticamente garantizado, tras haber cerrado la fase de grupos con exhibiciones ofensivas idénticas y épicas.

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Los Diablos Rojos rozaron la tragedia, pero firmaron una gesta histórica: se convirtieron en la primera selección europea desde Inglaterra en 1990 en ganar su sector tras arrancar sin triunfos en sus dos primeros juegos. El detonante fue un salvaje 5-1 ante Nueva Zelanda, una goleada que superó la producción ofensiva de sus siete partidos mundialistas anteriores combinados. Pese a las dudas iniciales, el gigante belga llega con paso firme, respaldado por la segunda racha invicta más larga de su historia (10 victorias y 6 empates).

En la otra esquina, Senegal protagonizó un milagro similar. Tras sumar dos derrotas consecutivas, los africanos despertaron anotando seis goles ante Irak, sellando su pase a la ronda de 32 como el único tercero con apenas tres puntos. El espectáculo está asegurado con los "Leones de la Teranga”.

Sin embargo, los dirigidos por Pape Gueye deben ajustar la zaga si quieren avanzar. Recibieron seis goles en primera ronda ante escuadras de la UEFA y arrastran una malaria en eliminatorias mundialistas frente a europeos, tras caer en fiesta mundialista pasada sin marcar ante Turquía e Inglaterra.

Pronóstico del Bélgica vs Senegal hoy miércoles 1 de julio 2026

Las principales supercomputadoras y modelos estadísticos otorgan a Bélgica una probabilidad de victoria del 55% al 57% dentro de los 90 minutos reglamentarios.

Los modelos matemáticos colocan el Bélgica 2-1 (15% de probabilidad) y el Bélgica 1-0 (14%) como los resultados más factibles. Los analistas de riesgo no descartan un emocionante 2-2 antes de la prórroga.

Horario y dónde seguir en vivo el Bélgica vs Senegal

Horario: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

Seguían vivo el encuentro a través de aztecadeportes,com

