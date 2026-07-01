Estados Unidos vs Bosnia Herzegovina EN VIVO: ver EN LÍNEA y GRATIS el resultado de la transmisión por TV Azteca Deportes HOY miércoles 1 de julio de los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026; marcador online en directo de partido con Pulisic

Las Selecciones de los Estados Unidos y Bosnia Herzegovina se enfrentan este miércoles 1 de julio en el cierre de la actividad d este día de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, con los estadounidenses buscando acceder a la siguiente ronda en la justa mundialista en la que parten como coanfitriones.

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¿Dónde ver el Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina en vivo y gratis?

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se podrá ver totalmente en vivo y gratis en tv abierta por el Canal 7 de México, mientras que la transmisión en línea, también gratuita, estará disponible en aztecadeportes.com. El partido comenzará en punto de las 18:00 horas, tiempo del Centro de México.