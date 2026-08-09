Tenía una pegada espectacular y se convirtió en leyenda de Chivas; estos goles anotó

México se ha distinguido por ser un país en el que, normalmente, los jugadores cuentan con una interesante técnica individual. Entre estos, posiblemente el líder de una pegada de alarido es un futbolista que brilló en distintos equipos, destacando Santos, Cruz Azul y Chivas.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Considerado uno de los mejores jugadores en la historia de este país, la realidad es que Benjamín Galindo es recordado por tres aficiones distintas de manera muy emotiva y cariñosa, motivo por el cual en los próximos párrafos conoceremos cómo fue el paso que tuvo por Chivas.

¿Cómo le fue a Benjamín Galindo en Chivas?

Lo primero a tener en cuenta es que Benjamín Galindo es, sin duda, una de las leyendas más grandes que el Deportivo Guadalajara tiene en su historia gracias a la forma en cómo se desenvolvió no solo como jugador, sino también como técnico, teniendo gratos momentos en ambas facetas.

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Se trató, entonces, de un jugador que llegó a Chivas en 1986 y que comandó el centro del campo rojiblanco. El Maestro, como lo llamaban, contaba con una exquisita técnica individual y un golpeo de balón sobresaliente, por lo que su visión de juego hizo que el Rebaño se consolidara como uno de los mejores equipos de aquella época gracias a sus 85 tantos con el club.

De hecho, Benjamín Galindo fue parte de la novena estrella que Chivas obtuvo en la temporada 1986 - 1987, misma en la que vencieron a Cruz Azul y en la que rompieron una sequía de casi dos décadas, temporada en la que, además, se convirtió en el mejor jugador de la máxima categoría azteca.

¿Cómo le fue a Benjamín Galindo como DT de Chivas?

Galindo tuvo un par de etapas como entrenador del Rebaño Sagrado, aunque la mejor de estas llegó entre el 2004 y el 2005 en donde comandó a Chivas a una instancia histórica dentro de la Copa Libertadores, aunque posteriormente salió del club por diferencias con el dueño del equipo.