OFICIAL: Equipo de la Liga BBVA MX se queda sin DT durante la Fecha FIFA

Se fue otro DT en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Durante la pausa por la Fecha FIFA y de cara a la instancia de Play-In, el Club Querétaro le dio las gracias a Benjamín Mora, quien ha dejado el cargo en el banquillo luego de quedar fuera de la Fase Final de la presente campaña.

A pesar de la victoria de los 'Gallos Blancos' en su visita a los Bravos de Juárez durante la Jornada 17, el conjunto de Querétaro ya no dependía de sí mismo para conseguir el boleto a la siguiente ronda de la competencia, pues el triunfo de Pumas ante Cruz Azul les quitó el décimo puesto de la tabla general, cerrando la Fase Regular en el lugar 12 con 20 puntos, resultado de seis victorias, dos empates y nueve derrotas.

Al frente de los ‘Gallos Blancos’, Benjamín Mora tuvo un registro total de 34 partidos dirigidos con una marca de 11 triunfos, 4 juegos igualados y 19 derrotas, teniendo una cosecha de 37 unidades en su paso por el banquillo de Querétaro durante un año, mismo en el que no pudo meter al cuadro albiazul a la Fase Final, pues en el Clausura 2025, también finalizaron en el puesto 12 de la clasificación.

Así de jugará la Fase Final del Apertura 2025

4tos de Final:

Toluca vs Rival por definir.

Tigres vs Rival por definir.

América vs Monterrey

Cruz Azul vs Chivas

Play-In:

Pachuca vs Pumas

Xolos vs Juárez

