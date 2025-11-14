deportes
ÚLTIMA HORA: Así va el Grupo C de las Eliminatorias de Concacaf con Costa Rica del ‘Piojo’ Herrera rumbo al Mundial 2026

Luego de perder ante Haití en la Jornada 5 de las Eliminatorias de Concacaf, la Selección de Costa Rica se complica el boleto a la Copa del Mundo de 2026

Miguel Herrera, DT de Costa Rica
Oscar Rodríguez
Mundial México 2026
Costa Rica se encuentra al borde de quedar fuera del Mundial 2026. Luego de perder en su visita a Haití, juego correspondiente a la Jornada 5 de las Eliminatorias de Concacaf, el equipo dirigido por Miguel Herrera ya no depende de sí mismo para conseguir el boleto a la Copa del Mundo.

Te puede interesar: ¿Se perdería el juego vs México? Cristiano Ronaldo es EXPULSADO con la Selección de Portugal

Y es que tras la derrota en la cancha del Estadio Ergilio Hato por marcador de 1-0, el cuadro de los 'Ticos' necesita ganar en la última fecha contra Honduras y esperar a que Haití no le gane a Nicaragua para poder colarse como segundo lugar.

En la actividad de la Fecha 5 de las Eliminatorias de Concacaf, la escuadra de 'La H' se vio sorprendida por Nicaragua, no obstante, Honduras mantiene el liderato del Grupo C con 8 puntos, misma cantidad que Haití tras vencer a Costa Rica. El tercer puesto es para el conjunto comandado por el 'Piojo' Herrera con 6 unidades. Al estratega mexicano se le acaba el crédito al frente de los 'Ticos' al tenerlos cerca de quedarse sin ir al Mundial 2026, mismo que tiene como sede México, Estados Unidos y Canadá. Mientras que Nicaragua aparece en el fondo del sector con 4 puntos.

¿Qué necesita Costa Rica para ir al Mundial 2026?

Para la Jornada 6, Costa Rica recibe a Honduras en el Estadio Nacional, donde se encuentran obligados a ganar y esperar resultado del otro enfrentamiento del Grupo C para conocer su destino rumbo a la Copa del Mundo. Cabe recordar que las tres escuadras nacionales que lideren sus respectivos sectores clasifican de forma directa al Mundial 2026. Por su parte, los dos mejores segundos tendrán que disputar el repechaje.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Comisión Disciplinaria confirma SUSPENSIÓN de Adalberto Carrasquilla tras partido vs Cruz Azul

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Oscar Rodríguez

Autor / Redactor

Oscar Rodríguez

