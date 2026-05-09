Entrenador mexicano que dirigía en el extranjero fue despedido

El entrenador mexicano Benjamín Mora, con paso por la Liga BBVA MX con el Atlas y Querétaro, fue cesado de sus funciones como director técnico del Wuhan Three Towns de la Superliga de China, luego de 10 partidos oficiales dirigidos.

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Benjamín Mora fue despedido del Wuhan Three Towns

Benjamín Mora llegó al Wuhan Three Towns en diciembre del 2025 y se convirtió en el primer entrenador mexicano en dirigir en la Superliga de China; sin embargo, ha dejado el cargo luego de 10 partidos dirigidos.

El término de la relación entre el mexicano y el conjunto chino se dio de mutuo acuerdo, luego de diferencias respecto al proyecto del club a mediano y largo plazo, por lo que ambas partes determinaron concluir la relación de forma anticipada.

Mora deja al equipo con un balance de dos victorias, dos empates y seis derrotas y sumidos en el lugar 15 de la tabla, en zona de descenso con tres puntos debido a una sanción de reducción de unidades.

|Atlas FC

El conjunto chino atraviesa por una etapa de reconstrucción tras haber conquistado la Superliga en el 2022 y tras haber dejado salir a varias de sus figuras, además de ser castigado por incumplimiento en las normas de fichajes.

Por su parte, Mora cuenta con un destacado palmarés en el extranjero con paso por el Johor Darul Takzim de la Liga de Malasia en donde consiguió cuatro títulos ligeros, cuatro Supercopas y una Copa Malaya.

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