¡Prepárate! Así estará el CLIMA en México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estamos a poco más de un mes para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los eventos que, se espera, sea realmente atractivo para el público. Ante esta situación, ¿te has preguntado cómo estará el clima en México durante los meses de junio y julio?

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Como sabes, la Copa Mundial de la FIFA 2026 dará inicio el jueves 11 de junio cuando la Selección de México haga su debut oficial midiéndose al combinado de Sudáfrica en el Estadio Banorte. La final, por su parte, está programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

¿Cómo estará el clima en México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026?

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, la temporada de lluvias 2026 comenzará en mayo de este año y se extenderá durante las siguientes semanas a través de periodos realmente activos, afectando con ello a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El director general del SMN, Fabián Vázquez, estableció que mayo, junio y julio serán meses activos en cuanto a lluvias no solo en la Ciudad de México, sino en otros estados como Jalisco y Nuevo León, mismos que también gozarán de la presencia de algunos partidos durante el Mundial.

Cabe mencionar que, al menos en la capital del país, han existido días de intensa lluvias en plena estación primaveral, por lo que no se descarta que estas se expandan durante el periodo en donde la Copa Mundial de la FIFA 2026 se lleve a cabo, afectando, posiblemente, algunos juegos del Mundial.

¿A qué países enfrentará México en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Tal y como se mencionó, México hará su debut el 11 de junio cuando se mida a la escuadra de Sudáfrica. Posteriormente, el cuadro dirigido por Javier Aguirre se medirá en el Akron a Corea del Sur el 18 de junio para cerrar su participación en el Grupo A el 24 de junio ante Chequia.