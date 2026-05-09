Partidos de HOY sábado 9 de mayo en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Con dos encuentros iniciará la fase de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX este sábado 9 de mayo donde se definirán los primeros boletos para las semifinales.

Pumas vs América EN VIVO y GRATIS, cuartos de final vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Guadalajara vs Tigres - Estadio Akron - 19:07 horas

El Estadio Akron se prepara para una de las vueltas más tensas en la historia reciente de los Cuartos de Final. El Guadalajara, herido tras la derrota 3-1 en la ida, enfrenta una crisis de resultados justo en el momento más inoportuno. Con tres partidos sin ganar y la ausencia de piezas clave como Roberto Alvarado y Armando González por el llamado a Selección Mexicana, el esquema de Gabriel Milito luce comprometido. Sin embargo, su fortaleza radica en casa: el Rebaño suma 13 partidos invicto en Zapopan desde septiembre pasado.

En la acera de enfrente, Tigres llega en un estado de gracia envidiable. Recién clasificados a la final de la Copa de Campeones de Concacaf tras superar al Nashville, los regiomontanos encadenan cuatro triunfos consecutivos. Su dominio sobre los tapatíos en este año natural ha sido total, con goleadas de 4-1 y 3-1 que respaldan su favoritismo.

Aunque el historial en Cuartos de Final favorece históricamente a Chivas (venciendo en 2007 y 2011), en ambas ocasiones llegaron con ventaja desde la ida. Hoy, la narrativa es distinta. Los universitarios no solo cuentan con el marcador a favor, sino con una racha de cuatro visitas a Jalisco sin conocer la derrota.

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Cruz Azul vs Atlas - Estadio Cuauhtémoc - 21:15 horas

La ilusión de la "Décima" sigue intacta para Cruz Azul. Tras una exhibición de altibajos en el duelo de ida, donde dominaron la primera mitad pero sufrieron en el cierre, los dirigidos por Joel Huiqui llegan con la ventaja mínima al ahora llamado Estadio Cuauhtémoc. Al conjunto cementero le basta empate o incluso una derrota con diferencia de un gol para instalarse en semifinales, amparado por una racha de seis partidos invicto (2G - 4E) y la inercia positiva que ha inyectado Huiqui desde su llegada al banquillo.

Por su parte, el Atlas de Diego Cocca aterriza en la capital poblana con la urgencia de sacudirse el golpe anímico que significó perder la ida por un penal de último minuto. A pesar de la derrota, los Zorros se aferran a la mística de su estratega bicampeón y a una estadística alentadora: de las tres veces que han enfrentado a La Máquina en Cuartos de Final, en dos han salido victoriosos.

El balance histórico desde 2001 favorece a los celestes con 26 triunfos sobre 15 de los tapatíos; sin embargo, Atlas ha ganado dos de sus últimas tres visitas.

