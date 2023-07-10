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PSG prepara una contratación bomba para sustituir a Mbappé

El club del París Saint-Germain (PSG ) está intentando dar un golpe en la mesa con el fichaje de una figura del equipo de la Premier League Manchester City

Mbappé
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

¡Bombazo! ¿Eligieron al sustituto de Mbappé?

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La pelea declarada entre el astro francés Kylian Mbappé y el mandamás del equipo del Paris Saint-Germain (PSG) Nasser Al-Khelaïfi que pide al jugador renovar su contrato o salir en este mercado de fichajes., ha llevado al equipo a buscar una contratación bomba para sustituir a su número 7.

 

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El club del PSG está intentando dar un golpe en la mesa con el fichaje del jugador del Manchester City Bernardo Silva, según publica el diario 'MARCA'. El futbolista portugués ha declarado en algunas ocasiones su intención de salir de la Premier League y, ahora, el conjunto francés parece el mejor posicionado para conseguir hacerse con sus servicios.

 

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El multifacético futbolista se ha consolidado con el equipo dirigido por Pep Guardiola como uno de los mejores jugadores del momento. Bernardo Silva se caracteriza por su técnica, su gran capacidad de combinación, buena visión de pase y llegada desde segunda línea.

 

Por todo ello, el portugués es un jugador que enamora al equipo del PSG. Además, el fichaje del 'luso' cuenta con la aprobación del nuevo técnico, Luis Enrique.

 

Pese a los acercamientos de Bernardo Silva con el Barcelona, el PSG es el gran favorito para fichar al crack de la selección de Portugal y, en caso de perder a Kylian Mbappé, tener una nueva estrella para contentar a sus aficionados.

 

Paolo Di Canio critica la forma de actuar de Mbappé

 

Por otra parte, fuerte críticas le han llovido a Mbappé ante su comportamiento de su actual situación contractual al mundo futbolístico se está dividiendo apoyando o criticando al futbolista. Y uno de ellos es de Paolo Di Canio, ex jugador de la Lazio, Juventus o West Ham, entre otros.

 

“Podemos juzgar los errores del PSG pero, lo digo abiertamente, también la indecencia del muchacho (Mbappé). Indecencia, eso es lo que es. Se aprovechó de esta situación hace un año y ahora está haciendo lo mismo, amenazando con irse gratis el próximo año", declaró Di Canio en entrevista para 'Sky Sports Italia'.

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"Es una vergüenza que Mbappé se comporte así después de ganar entre 200 y 300 millones de euros, aunque todo el mundo intenta ganar más sin hipocresíaLuego están los aficionados, el club y la honorabilidad que no se puede comprar ni con 2.000 millones de euros y él no está respetando nada de eso", adjuntó el exjugador italiano.

Una aventura por mar y tierra con Zague | Zigzaguenado

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