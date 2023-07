Kylian Mbappé manda dardos envenenados a directiva del PSG

Kyliam Mbappé se define como ganador nato sin importar el equipo donde juegue o la competición en que participe.

El astro de la selección francesa lo señala en una entrevista que publica la revista France Football, en la que lanza algunos dardos a su equipo, el Paris Saint-Germain (PSG).

“Soy un competidor. Cuando juego es para ganar. Y poco importa contra quién juegue, mi camiseta, el lugar o el año, nunca estaré satisfecho de ganar, más aún un trofeo que no he ganado aún como la Champions League”, declaró en la entrevista que tuvo como motivo la entrega a Mbappé del trofeo al mejor jugador francés de la temporada 2022/23.

“Tengo la convicción íntima de que he nacido para ganar y lo quiero mostrar a todo el mundo”, confiesa el delantero.

El jugador, envuelto en una intensa polémica con la directiva del PSG sobre la ampliación de su contrato o su salida, no habla de forma clara sobre su futuro inmediato, pero sí envía algunos dardos a su club.

Al ser cuestionado sobre por qué el equipo de propiedad catarí no ha logrado su deseada Champions League a pesar de sus multimillonarios gastos en fichajes, Mbappé responde: “Hacemos lo que podemos. Hay que hablar con quienes hacen el equipo, los que organizan la plantilla, los que construyen este club”.

Mbappé señala la razón por la cual no ha ganado el Balón de Oro

“A veces en el futbol te enfrentas a lo que se llama un techo de cristal. Es por eso que no es una pregunta para mi sino para quienes están por encima”, apuntó.

También cree que estar en el PSG no le ha ayudado a ganar el Balón de Oro, el codiciado trofeo que concede France Football.

“Pienso que jugar en el PSG no ayuda mucho, porque es un equipo que divide, un club que divide. Por supuesto que eso atrae las malas lenguas, pero no me preocupa porque yo sé lo que hago y cómo lo hago”, comentó el jugador galo.

Ante la próxima temporada, explica de forma sencilla: “Me voy a ir de vacaciones, hacer un ‘reset’, recuperar energía y volveré con el hambre que todo el mundo conoce”, añade. La primera cita es el próximo lunes, cuando el PSG vuelve a los entrenamientos bajo su nuevo entrenador, el español Luis Enrique.