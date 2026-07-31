Llegó como figura al América, pero se marchó con solo 3 goles en su corta etapa en el club

El América es uno de los equipos más importantes del futbol mexicano no solo por la cantidad de títulos que ostenta, sino también por el hecho de contar con extranjeros que se han vuelto históricos con el pasar de los años como Reinoso, Benítez y Zelada, por citar algunos ejemplos.

Colectivamente, al América no le alcanza

Sin embargo, en su historia también aparecen nombres que, lejos de destacar, sobresalen por lo decepcionantes que fueron en el terreno de juego. Uno de los ejemplos más claros de lo anterior es Daniel Bilos, también conocido como el Flaco que, en realidad, nunca pudo ser ese referente en ataque que se esperaba.

Así fue el paso de Daniel Bilos en el América

Daniel Bilos fue fichado por el Club América para el torneo Clausura 2007. En aquellos años el club atravesaba por una etapa complicada en la que se le dificultaba estar en los primeros lugares de la tabla, por lo que su arribo fue una luz de esperanza para la afición.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Bilos llegó a préstamo proveniente del Saint-Étienne de Francia y como un “refuerzo bomba” que buscaba cubrir la baja del Piojo López. Y pese a que tenía todo a su favor, la realidad es que el Flaco nunca pudo demostrar el futbol que se esperaba de él debido a distintos factores.

Uno de ellos fue la falta de adaptación que Bilos tuvo con la altura de la Ciudad de México, así como por el dinamismo y la velocidad que entregaba la Liga BBVA MX en aquellos años. Al final, el Club América decidió no extender su acuerdo de préstamo, por lo que se fue de la institución con más pena que gloria.

¿Cuáles fueron los números de Bilos en el América?

La etapa de Bilos en el futbol mexicano y el Club América deriva de solamente 14 partidos oficiales con la institución azulcrema, mismos en donde solo pudo sumar tres anotaciones. Al final, el argentino regresó a su país natal para disputar minutos con el San Lorenzo de la primera división.