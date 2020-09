“Nunca intercambiaría camiseta con alguien de Chivas”, Zelada

Héctor Miguel Zelada se puso serio y comentó que jamás se pondría e intercambiaría la camiseta de Chivas tras la polémica que se vivió al término del Clásico Nacional, luego de que Oribe Peralta y Uriel Antuna se les viera riendo con jugadores del América tras la derrota del “Rebaño”.

“Yo no haría lo que hicieron, cada quien, jamás me pondría la camiseta de Chivas”, comentó para Marca.

Además aseguró que su americanismo no le permitiría esas actitudes: “No, de ninguna manera. He cambiado y cambié muchas playeras a lo largo de mi carrera, pero yo terminaba un partido contra las Chivas y si lo ganaba saludaba a mis compañeros y vámonos al vestidor a festeja”.

Incluso explico que acciones tomaba en caso de perder el Clásico Nacional: “Asi lo perdía en el momento que sonaba el silbatazo me iba corriendo al vestidor, porque los Clásicos son los partidos que no se deben de perder. Nadie me pidió cambiar la playera y si hubiese pasado desde luego lo mando al carajo”, finalizó.