Black Friday 2025: Estas son las mejores ofertas en videojuegos y consolas

¡ El Black Friday 2025 finalmente llegó ! Después de que millones de personas disfrutaron de El Buen Fin hace un par de semanas, ahora los amantes de la electrónica se dicen listos para un periodo por demás espectacular en cuanto a descuentos y promociones se refiere.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Como sabes, el Black Friday contará con un periodo de ofertas realmente llamativas a lo largo de los próximos días, por lo que si eres amante de las consolas y los videojuegos en general esta información es para ti. ¿Cuáles son los descuentos más significativos en esta temporada de fin de año?

¿Cuáles son las mejores ofertas de consolas y videojuegos en el Black Friday?

Si eres fanático de las consolas de videojuegos, debes saber que la Nintendo Switch 2, la cual ha sido la más comprada en este año, tiene una versión nacional en oferta que tiene un costo de 10,000 pesos en Amazon. Del mismo modo, en esta misma aplicación existe una versión internacional de la Xbox Series S 512GB en 7,300 pesos.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los 4 títulos que Cruz Azul disputará en 9 juegos?

Si por el contrario eres fanático de la PS, en Amazon se encuentra la PS5 edición digital con Astro Bot y Gran Turismo 7 en un precio de 8,350 pesos, mientras que el paquete de consola PS5 con Astro Bot y Gran Turismo, pero en su versión estandar, tiene un precio que asciende a los 10,920 pesos.

Ahora bien, si tu deseo es adquirir juegos deportivos o con un significado similar, debes saber que el EA Sports FC 26 tiene un valor de 877 pesos en su edición estándar en Amazon, mientras que si prefieres otro juego como Ghost of Yotei, su precio es de 1,267 pesos durante este Black Friday 2025.

Black Friday: ¿Qué ocurre con los juegos que ya no son actuales?

Amazon también cuenta con una oferta de tres paquetes de videojuegos que ya no son actuales pero que siguen siendo un auténtico clásico. En este apartado destaca el FIFA 23 , Rainbow Six Siege y Dragon Ball: The Breakers, todos estos para la Xbox, por un precio de 600 pesos. Recuerda que el Black Friday será del 27 de noviembre al 1 de diciembre.