Nintendo Switch anuncia paquete especial para el Black Friday

De cara a las fiestas de fin de año, llegan las ofertas más atractivas. Es por eso que Nintendo Switch anunció una venta especial de su consola híbrida, la cual formará parte de los descuentos del Black Friday.

A través de sus redes sociales, la empresa de entretenimiento japonesa dio a conocer un nuevo paquete. Además de obtener el Nintendo Switch, estará disponible junto con el juego Mario Kart 8 Deluxe y tres meses gratis de suscripción individual al servicio de Nintendo Switch Online .

Nintendo Switch Online + Expansion Pack - Overview Trailer

El Black Friday se celebrará el próximo 26 de noviembre y con el anuncio, se espera que Nintendo aumente sus ventas, pues la oferta aplicará a partir del próximo 21 del mismo mes.

El paquete tendrá un costo de $299 dólares (6 mil pesos mexicanos), lo que supone un ahorro de $70 dólares para los jugadores.

Y es que además del paquete que incluye la consola, también habrá juegos en rebaja como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, New Super Mario Bros, U Deluxe, Super Mario Maker 2, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Splatoon 2, Paper Mario: The Origami King, Kirby Star Allies, Fire Emblem: Three Houses, ASTRAL CHAIN y Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.

Los títulos antes mencionados, tendrán un costo de $39.99 dólares, lo que son $812 pesos mexicanos aproximadamente.

Por otra parte, dentro de las ofertas también se incluye el Mario Kart Live: Home Circuit, juego que cobra vida por un costo de $1200 pesos mexicanos.

Te puede interesar: Nintendo Switch presenta problemas con su nueva suscripción online

La oferta de Nintendo Switch llegaría a México

A pesar de que el Black Friday es una tradición que se celebra en Estados Unidos un día después del Día de Acción de Gracias, en México es posible aprovechas algunos de los descuentos gracias a las páginas de internet, por lo que se espera que a través del sitio de Nintendo, la empresa cuente con envíos a nuestro país para poder aprovechar la oferta de su nuevo paquete.

Te puede interesar: Nintendo Switch Online cuenta con más de 32 millones de suscriptores