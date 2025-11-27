Estos son los 4 TÍTULOS que Cruz Azul disputará en los próximos 9 partidos

Cruz Azul se juega el que es, probablemente, uno de los momentos más importantes de los últimos diez años en su historia. Y es que, en los próximos nueve partidos, el conjunto dirigido por Nicolás Larcamón disputará un total de 4 títulos, mismos de los cuales tres son de talla internacional.

Como sabes, Cruz Azul disputará los cuartos de final de ida este jueves cuando se mida a las Chivas en el Estadio Akron; sin embargo, también es la única institución de México que formará parte de la Copa Intercontinental, torneo que llegó en sustitución del Mundial de Clubes y que se realiza cada fin de año.

¿Cuáles son los 4 títulos que Cruz Azul puede ganar en los próximos 9 días?

Además del obvio campeonato de Liga BBVA MX que Cruz Azul disputará en el torneo Apertura 2025, el cuadro del centro del país tendrá la oportunidad de ganar tres títulos más, los cuales corresponden precisamente a la participación que tendrá en la siguiente Copa Intercontinental 2025.

Si el cuadro del técnico argentino logra obtener el triunfo en el Derbi de las Américas (con un rival aún por definir), la organización le entregará un trofeo, misma situación que ocurre si vence en el siguiente duelo a su próximo rival en el formato conocido como Copa Challenger.

Finalmente, el último trofeo que puede obtener es si logra la sorpresa de avanzar a la gran final de la Copa Intercontinental y derrota al PSG, lo cual lo haría el campeón de esta edición. Recuerda que, en caso de llegar a la final de Liga BBVA, la misma se disputará el 25 y 28 de diciembre para que Cruz Azul pueda superar este torneo sin ningún tipo de problema.

¿Cuándo será el Derbi de las Américas en la Copa Intercontinental?

Cruz Azul conocerá a su primer rival dentro de la Copa Intercontinental este sábado cuando se dispute la gran final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras; no obstante, el club ya sabe que el Derbi de las Américas , uno de los juegos más esperados del torneo, está programado para el próximo 10 de diciembre.