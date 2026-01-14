Cruz Azul recibió la noticia que tanto esperaba sobre Mateusz Bogusz y nadie puede creerlo

La tensa situación entre Mateusz Bogusz y la directiva de Cruz Azul podría llegar a su fin en los próximos días, por lo que todos en La Noria están expectantes. Y es que, luego de varias idas y vueltas, el club recibió una noticia que modifica completamente el panorama: Houston Dynamo mejoró de forma significativa su oferta por el mediocampista polaco.

Para la directiva cementera, el avance representa un alivio. Desde un inicio, Cruz Azul dejó en claro que no estaba dispuesto a desprenderse de Bogusz sin una oferta acorde al valor de la inversión realizada. Afortunadamente, la nueva propuesta del equipo de la MLS se acerca a ese punto necesario para destrabar la operación.

Los problemas entre Bogusz y Cruz Azul

Bogusz se convirtió en uno de los principales centros de atención de la Liga BBVA MX desde el arranque del año por razones extradeportivas. Su ausencia en los primeros días de trabajo en la pretemporada de Cruz Azul generó varias especulaciones y abrió un conflicto que obligó al club a imponerle una sanción económica y la exigencia de reincorporación.

En ese contexto el periodista Fabrizio Romano, experto en el mercado internacional, reveló que el Houston Dynamo tenía un gran interés por repatriarlo a la MLS (ya tuvo un paso por Los Ángeles FC). No obstante, las primeras ofertas no cumplieron con las expectativas económicas de La Máquina, lo que extendió las negociaciones.

El polaco no fue considerado por Nicolás Larcamón para los primeros compromisos del equipo en 2026 y todo estaba dado para que dejara la institución en este mercado. De todas formas, para que eso se diera, el equipo de Texas debía mejorar las condiciones de traspaso.

Houston Dynamo mejoró la oferta por Bogusz y su salida se aproxima

El punto de inflexión llegó con la nueva oferta del club estadounidense. De acuerdo con la información más reciente de Fabrizio Romano, la cifra se aproxima a los 10 millones de dólares, contemplando monto fijo y variables. Ese número coincide con lo que Cruz Azul pretendía para desprenderse del polaco de 24 años.

🚨🇺🇸 Excl: Houston send new bid to Cruz Azul for Mateusz Bogusz as clubs are getting closer with a 10M$ valuation.



Además, el futbolista ya tendría acordados los términos personales con Houston Dynamo, lo que reduce el margen de conflicto en la recta final de la operación. A falta de detalles administrativos, todo está encaminado para que Bogusz abandone La Noria a la brevedad.