¿Debuta? Uriel Antuna es REGISTRADO con Pumas previo a la Jornada 4 del Clausura 2026

De cara al juego de la Jornada 4 entre Pumas y Santos Laguna, el Club Universidad Nacional tiene una nueva alta en su plantilla durante el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Luego de haber anunciado a Uriel Antuna como refuerzo en la presente campaña, el mediocampista proveniente de Tigres podría ver sus primeros minutos con el conjunto auriazul esta noche en el Estadio Olímpico Universitario, pues aparece registrado en el plantel portando el dorsal 21.

Refuerzos de Pumas para el Clausura 2026

Dirigidos por Efraín Juárez, Antuna fue el sexto refuerzo de Pumas para el certamen en curso, sumándose a las altas de Juninho, Jordan Carrillo, Antonio Leone, César Garza y Robert Morales para encarar de mejor forma el Clausura 2026.

Jugando para Tigres, el jugador de 28 años de edad tuvo un registro de 48 partidos disputados con la escuadra de la UANL, mismos en los que tuvo marca de un gol y tres asistencias. Anteriormente, Uriel Antuna también tuvo paso por Cruz Azul, Chivas, Los Angeles Galaxy, FC Groningen y Santos Laguna, teniendo su mejor versión en el equipo de La Noria con quienes tuvo marca de 111 encuentros jugados con 28 anotaciones y 14 asistencias.

Para la Jornada 4 del Clausura 2026, Pumas se mide a Santos con el objetivo de volver a ganar en casa. Y es que bajo el mando de Efraín Juárez, la escuadra del Pedregal tiene un registro de 14 juegos en Ciudad Universitaria con racha de tres victorias, seis empates y cinco derrotas teniendo su último triunfo en casa el pasado mes de noviembre de 2025 frente a los Xolos de Tijuana.

El partido de Pumas vs Santos Laguna se va a disputar esta noche 30 de enero en punto de las 21:00 horas, tiempo de la CDMX, un día nada habitual para el equipo de la UNAM.

