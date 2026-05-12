Revelan los ELEVADOS precios para el partido de Ida entre Cruz Azul vs Chivas

Cruz Azul publicó este lunes 11 de mayo los precios de los boletos para el partido de Ida de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX a disputarse en la cancha del Estadio Azteca ante las Chivas el miércoles 13 de mayo en punto de las 20:00 horas.

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Los elevados precios para el partido de Ida de las Semifinales del Clausura 2026

Este lunes 11 de mayo comenzó la preventa de boletos para la Semifinal de Ida entre el Cruz Azul y las Chivas a disputarse este miércoles en la cancha del Estadio Azteca y los precios van desde los 500 pesos los más accesibles, hasta los 3 mil 250 pesos.

La preventa de Cruz Azul comenzará para los abonados del equipo y para aquellos que compraron boletos para los Cuartos de Final contra el Atlas.

Precios de los boletos para el Cruz Azul vs Chivas



Alto Norte - 500 pesos

Alto Lateral - 600 pesos

Alto Sur - 600 pesos

300 Preferente - 750 pesos

300 Cabecera - 750 pesos

300 Lateral - 850 pesos

100 Cabecera - 950 pesos

100 Plus Norte - 1250 pesos

100 Plus Sur - 1250 pesos

200 Platea - 1800 pesos

Palcos Club - 3250 pesos

A las 19:00 inicia la preventa SOY CELESTE, para aquellos que compraron sus boletos a Cuartos de Final. 🎟️



QUE EL MIÉRCOLES EL ESTADIO VUELVA A SER UNA FIESTA AZUL. 🏟️💙 pic.twitter.com/7dBtlpKqyT — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 12, 2026

El conjunto cementero buscará sacar una ventaja en casa ante las Chivas, equipo que dominó la cima de la tabla a lo largo de la fase regular del campeonato hasta la última jornada cuando los Pumas les arrebataron la cima por diferencia de goles.

Fue La Máquina el equipo que terminó con el invicto de Chivas, luego de que el Rebaño Sagrado comenzara el Clausura 2026 con seis victorias consecutivas hasta que se topó con los cementeros en la Jornada 7 en el Estadio Cuauhtémoc.

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