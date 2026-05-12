Confirman la fecha de venta de los boletos para el Pumas vs Pachuca en las semifinales del Clausura 2026

Los Pumas se enfrentan este domingo 17 de mayo al Pachuca en la Vuelta de las Semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y el gran momento de los Universitarios ha causado gran expectativa entre los aficionados que esperan ver a su equipo en la Final del campeonato como no ocurre desde Guardianes 2020.

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Pumas anuncia venta de boletos para Semifinales ante Pachuca

La venta de boletos para el juego de la Vuelta de las Semifinales entre los Pumas y el Pachuca que se disputará el próximo domingo 17 de mayo en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria comenzará este martes 12 de mayo con la preventa.

A través de sus redes sociales, los Pumas informaron que la preventa se realizará para los tarjetahabientes del banco patrocinador del conjunto universitario este martes 12 de mayo por la plataforma de Ticketmaster.

Los boletos al público general saldrán a la venta a partir del miércoles 13 de mayo y los boletos irán de los mil pesos en cabeceras a los 3 mil 200 pesos en zona de palcos.

¡𝙅𝙐𝙉𝙏𝙊𝙎 𝙋𝙊𝙍 𝙀𝙇 𝙋𝘼𝙎𝙀 𝘼 𝙇𝘼 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇! 🐾👊



Mañana inicia la preventa exclusiva @BancaMifel para la Semifinal de Vuelta en C.U. 🏟️

¡Es momento de mostrar nuestra fuerza y avanzar juntos a la final! No te quedes sin tu lugar. 👊🫂#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/ts2AeqKhHl — PUMAS (@PumasMX) May 11, 2026

Los Pumas visitarán la Bella Airosa para medirse al Pachuca en la Ida de las Semifinales el jueves 14 de mayo en punto de las 19:00 horas, mientras que la Vuelta se jugará el domingo 17 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

El conjunto auriazul eliminó al América en su serie tras un dramático global de 6-6 y avanzó gracias a su mejor posición en la tabla, mientras que el Pachuca dejó fuera al bicampeón Toluca.

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