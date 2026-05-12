ÚLTIMA HORA: André Jardine envía importante mensaje a la afición y directiva del América tras la eliminación ante Pumas

La herida sigue abierta en el América. La eliminación ante Pumas dejó mucho más que frustración deportiva. También provocó dudas alrededor del proyecto, cuestionamientos sobre el futuro inmediato del equipo y una sensación extraña en Coapa después de un semestre en el que las Águilas terminaron vacías de títulos.

En medio de todos estos cuestionamientos, el entrenador André Jardine decidió aparecer.

Un día después del dramático 3-3 en Ciudad Universitaria, el técnico brasileño publicó un mensaje en redes sociales donde habló del dolor de la eliminación, de los errores que condenaron al equipo… y también del orgullo que siente por el grupo.

Te puede interesar: Partidos de semifinales del Clausura 2026 que transmitirá TV Azteca

Pumas y América regalan un Clásico inolvidable en CU | Resumen extendido

Jardine habló después de la tormenta

La serie entre América y Pumas terminó convertida en una auténtica locura. 12 goles en total, remontadas, polémicas arbitrales y un cierre completamente caótico que terminó explotándole en las manos al conjunto azulcrema. América llegó a verse contra las cuerdas muy temprano en la vuelta, reaccionó cuando parecía completamente aniquilado y tuvo incluso la oprtunidad de clasificar en el último minuto. Pero Henry Martín estrelló el penal en el poste.

Ya con la cabeza fría, horas después, Jardine compartió un mensaje donde dejó ver el golpe emocional que significó quedar fuera de la pelea por el título.

“El futbol a veces sabe ser cruel”, escribió el entrenador brasileño, en una publicación donde también habló de esos pequeños detalles que terminan cambiando historias enteras en partidos de máxima presión.

Te puede interesar: Club América recibe otra mala noticia y esta pieza clave del tricampeonato se va

El mensaje para el vestidor y la afición

Más allá de la frustración, el técnico americanista intentó enviar una señal de unidad en uno de los momentos más delicados desde su llegada al club. Y es que Jardine destacó la capacidad de reacción de sus futbolistas y aseguró sentirse orgulloso de la entrega que mostró el plantel durante toda la eliminatoria frente a Pumas.

"Lo que nos define, sin embargo, es el camino. Es cómo reaccionamos ante la adversidad, cómo nos unimos, cómo reconocemos los errores, cambiamos y planeamos los aciertos", escribió el estratega brasileño.

Internamente, el mensaje también parece tener otro objetivo: bajar la tensión alrededor del equipo después de una eliminación que inevitablemente provocó críticas fuertes desde la afición.

La eliminación abre ahora semanas importantes en Coapa. El club deberá tomar decisiones sobre el futuro de varios futbolistas y también definir el rumbo del proyecto después de un semestre donde las expectativas terminaron muy lejos de cumplirse.