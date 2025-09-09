¡BOMBAZO! América busca al Real Madrid para reinaugurar el Estadio Azteca; hay otros equipos en la lista filtrada

El Estadio Azteca además de la posibilidad de tener un juego de reinauguración a nivel de selecciones entre México y Portugal, podría tener otro a nivel de clubes en el que el América busca a un equipo de primer nivel y en la supuesta lista es encabezada por Real Madrid.Reportes sostienen que el América quiere celebrar a lo grande con su afición este gran evento de reinauguración de su casa y por ello se plantean solo equipos de gran impacto.

Parece que un tema a tratar es la agenda, pues debería de suceder después del 28 de marzo, día en el que México se mediría ante Portugal de acuerdo a reporte de David Medrano.

También debería ser durante Fecha FIFA para poder tener un espacio, considerando también que esos tres candidatos a jugar ante América, tienen grandes oportunidades de estar en las finales de Champions League.

Los dos otros equipos además del Real Madrid, que suenan para enfrentar al América en el Estadio Azteca

Real Madrid parece la opción número 1 al ser el equipo de mayor renombre aunque los otros dos no se quedan atrás y podría haber un debate de cuál es el más grande.

El tema es que América piensa también en el Barcelona y además con el actual campeón de Champions League, PSG.

Los tres equipos cuentan con grandes estrellas de nivel mundial y para la afición del Ame y de otros equipos, sería una gran experiencia estar en el renovado Estadio Azteca viendo a un equipo de ese calibre.

Y es que el Azteca que además tiene nuevo nombre, gozará de nuevos accesos, nueva apariencia externa, nuevos asientos, palcos renovados y una magia especial por estar enmarcado en el Mundial del 2026.

