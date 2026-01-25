¡BOMBAZO! Equipo mexicano se refuerza con jugador proveniente de Europa para el Clausura 2026

En el arranque del Clausura 2026, la Jaiba Brava del Tampico Madero se refuerza con la llegada de Antonio Portales, defensor central que arriba procedente del Dundee FC de la Primera División de Escocia, en lo que representa uno de los fichajes más llamativos del torneo, el zaguero mexicano vuelve al país tras dos temporadas en Europa.

Portales llega como agente libre, luego de finalizar su vínculo contractual con el conjunto escocés, situación que facilitó su regreso al futbol mexicano. Su fichaje no solo refuerza la defensa, sino que aporta experiencia internacional, liderazgo y un perfil poco común dentro de la Liga de Expansión.

El defensor se consolidó en Escocia como titular indiscutible, disputando más de 50 partidos oficiales en la Scottish Premiership y destacando incluso en el rubro ofensivo, al marcar cerca de seis goles pese a desempeñarse como central, gracias a su fortaleza en el juego aéreo.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Capitán de la Selección Nacional quedaría fuera por LESIÓN de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Trayectoria de Antonio Portales

Formado en las fuerzas básicas de Rayados de Monterrey, Portales construyó una carrera sólida en el futbol mexicano antes de dar el salto al extranjero. Vivió uno de sus primeros grandes logros con el Atlético de San Luis, donde fue parte del histórico bicampeonato del Ascenso MX (Apertura 2018 y Clausura 2019), que culminó con el ascenso a la Liga BBVA MX.

Posteriormente, encontró su mejor versión en el Atlante, equipo con el que se consolidó como líder defensivo y levantó el título del Apertura 2022 de la Liga de Expansión, además del Campeón de Campeones. Su rendimiento con los Potros fue clave para llamar la atención del futbol europeo y concretar su llegada al Dundee FC.

Te puede interesar: OFICIAL: TV Azteca Deportes transmitirá EN VIVO una de las MEJORES ligas del mundo

Ahora, tras cumplir el sueño europeo, Portales regresa a México en plena madurez futbolística, con 29 años y un perfil probado en contextos de alta exigencia.

El zaguero llega para reforzar al actual campeón del Ascenso, aportando solidez defensiva, experiencia ganadora y liderazgo en la última línea, en un movimiento que refleja la ambición deportiva de la Jaiba Brava de cara al Clausura 2026.