ÚLTIMA HORA: Capitán de la Selección Nacional quedaría fuera por LESIÓN de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Nacional de México se encuentra en alerta rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que su capitán y pieza clave en el esquema de Javier Aguirre, Edson Álvarez, reconociera que no se encuentra en plenitud física debido a una lesión que arrastra desde hace varias semanas.

La situación se encendió este domingo 25 de enero de 2026, cuando el mediocampista causó baja de último momento en la convocatoria del Fenerbahce para el partido ante el Göztepe. El club informó que el futbolista presenta molestias físicas persistentes, motivo por el cual el cuerpo médico decidió detener su actividad para realizar una nueva evaluación y evitar una complicación mayor.

A través de sus redes sociales, Edson Álvarez explicó que el problema se originó el pasado 1 de diciembre, durante el derbi frente al Galatasaray, cuando sufrió un golpe fuerte en el tobillo en los minutos finales del encuentro. Pese a ello, y tras acordarlo con el cuerpo médico, continuó participando en partidos posteriores, incluso jugando con dolor en compromisos clave.

El capitán del combinado nacional detalló que, aunque las molestias nunca desaparecieron por completo, la evolución le permitió sumar minutos recientemente en la UEFA Europa League frente al Aston Villa. Sin embargo, tras ese encuentro, el dolor volvió a intensificarse, lo que llevó a la decisión de frenar su participación para priorizar su recuperación.

Edson también señaló que el proceso de rehabilitación ha sido constante desde que se resintió de la lesión y que su objetivo es regresar en mejores condiciones, intentando evitar una intervención quirúrgica. En caso de someterse a una operación, su presencia en la lista final de México para el Mundial de 2026 podría quedar en duda.

Dice Edson Álvarez qué lo van a operar y se perderá el mundial pic.twitter.com/oamRtPQcUM — Moon🦅 (@cvmons) January 25, 2026

La posible ausencia del mediocampista representa un tema relevante para Javier Aguirre, quien ha reiterado que Álvarez es un elemento fundamental dentro de su sistema de juego. El propio seleccionador nacional confirmó recientemente que ya tiene definida cerca del 80 por ciento de la lista definitiva rumbo a la Copa del Mundo, donde México será anfitrión junto a Canadá y Estados Unidos.

Por ahora, el cuerpo técnico de la Selección Nacional se mantiene atento a la evolución médica del capitán, con la expectativa de que pueda llegar en óptimas condiciones a la justa mundialista.

