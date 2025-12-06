CONFIRMADO: Fecha y horario de México vs Sudáfrica, partido INAUGURAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Se dio a conocer el horario del juego inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre la Selección Mexicana y Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México
La Copa Mundial de la FIFA 2026 va a dar inicio con el juego de México vs Sudáfrica. El certamen internacional va a dar inicio en la cancha del Estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio y este 6 de diciembre ya se dieron a conocer las sedes y horarios de toda la Copa Mundial.
Teniendo como juego de inauguración el duelo de la México vs Sudáfrica, repitiendo el enfrentamiento del 2010, el partido se va a disputar el 11 de junio en punto de las 13:00 horas, tiempo de la CDMX.
