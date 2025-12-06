deportes
Nota

CONFIRMADO: Fecha y horario de México vs Sudáfrica, partido INAUGURAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Se dio a conocer el horario del juego inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre la Selección Mexicana y Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México

Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Oscar Rodríguez
Mundial México 2026
La Copa Mundial de la FIFA 2026 va a dar inicio con el juego de México vs Sudáfrica. El certamen internacional va a dar inicio en la cancha del Estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio y este 6 de diciembre ya se dieron a conocer las sedes y horarios de toda la Copa Mundial.

Teniendo como juego de inauguración el duelo de la México vs Sudáfrica, repitiendo el enfrentamiento del 2010, el partido se va a disputar el 11 de junio en punto de las 13:00 horas, tiempo de la CDMX.

INFORMACION EN DESARROLLO...

Selección Mexicana
