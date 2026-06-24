Bosnia y Herzegovina vs Qatar: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 24 de junio, partido del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA2026™; marcador online

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llega a su punto de máxima tensión, y este miércoles 24 de junio el Grupo B arderá con un duelo de supervivencia absoluta. Las selecciones de Bosnia y Herzegovina y Qatar saltan a la cancha del Seattle Stadium con una misión idéntica: ganar a como dé lugar para mantener encendida la llama de la clasificación.

Ambas escuadras marchan rezagadas en el sector con apenas un punto en su casillero, producto del empate que protagonizaron en la jornada inaugural. Sin embargo, las duras derrotas sufridas en su última presentación (los europeos cayeron ante Suiza y los qataríes fueron goleados por Canadá) han dejado su diferencia de goles sumamente golpeada.

Para los dos conjuntos, el panorama es transparente: el empate los elimina de forma automática del certamen.

Bosnia saltará al terreno de juego comandada por su disciplina táctica, buscando un triunfo que le permita llegar a 4 unidades y aspirar a colarse como segundo o uno de los mejores terceros lugares.

saltará al terreno de juego comandada por su disciplina táctica, buscando un triunfo que le permita llegar a 4 unidades y aspirar a colarse como segundo o uno de los mejores terceros lugares. Por su parte, Qatar necesita sacudirse las dudas defensivas que arrastra y buscar una victoria por un amplio margen de goles que le devuelva el oxígeno en los criterios de desempate.

Pronóstico de Bosnia y Herzegovina vs Qatar hoy miércoles 24 de junio 2026

Los modelos de análisis estadístico colocan a Bosnia y Herzegovina como la favorita para llevarse el triunfo en el Seattle Stadium.

Victoria de Bosnia: 55% de probabilidad.

55% de probabilidad. Victoria de Qatar: 20% de probabilidad.

20% de probabilidad. Empate: 25% de probabilidad.

Resultado estimado: Bosnia y Herzegovina 2-0 Qatar. La necesidad de Qatar de ir al frente con desesperación dejará espacios largos en su zaga, una debilidad que la disciplina y pegada europea sabrá aprovechar para liquidar el encuentro y sellar los tres puntos.

Horario y dónde seguir en vivo el Bosnia y Herzegovina vs Qatar

Horario: 11:00 horas (Tiempo del centro de México)

Sigue el partido partido a través de aztecadeportes.com

