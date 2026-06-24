Bosnia y Herzegovina vs Qatar: Fecha y HORA EXACTA para ver el último partido del Grupo B del Mundial 2026

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en un punto crítico y este miércoles 24 de junio, Bosnia y Herzegovina y Qatar disputarán uno de esos partidos donde ya no hay espacio para el error. Ambos llegan obligados a sumar en la última jornada del Grupo B si quieren mantener vivas sus esperanzas de avanzar a los dieciseisavos de final.

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Después de dos jornadas, el panorama del grupo sigue abierto. Canadá y Suiza han tomado ventaja, mientras que bosnios y qataríes todavía conservan opciones matemáticas, aunque con un margen mínimo. Eso convierte este duelo en una auténtica final.

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¿A qué hora se juega el Bosnia vs Qatar?

El partido entre Bosnia y Herzegovina y Qatar se disputará este miércoles 24 de junio.

Ciudad: Seattle

Estadio: Seattle Stadium

Fecha: Miércoles 24 de junio

Hora: 1:00 PM (tiempo del Centro de México)

Se espera un encuentro de alta tensión, con dos selecciones conscientes de que una derrota prácticamente significaría despedirse del torneo.

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Bosnia llega con ligera ventaja en el papel

Bosnia arrancó el Mundial con sensaciones positivas tras empatar 1-1 frente a Canadá, incluso dejando buenos lapsos de futbol. Sin embargo, en su segundo compromiso fue ampliamente superada por Suiza, que terminó imponiéndose 4-1 y dejó expuestas varias fragilidades defensivas del cuadro europeo.

Aun así, el equipo de Sergej Barbarez confía en reaccionar. Futbolistas de experiencia como Edin Džeko, Ermedin Demirović y Sead Kolašinac serán clave para intentar rescatar el boleto a la siguiente ronda.

Qatar, por su parte, ha vivido un Mundial de contrastes. En su debut sorprendió al rescatar un empate dramático ante Suiza, consiguiendo además el primer punto de su historia en Copas del Mundo. Pero en la segunda fecha recibió un golpe durísimo: una goleada 6-0 ante Canadá que lo dejó muy tocado anímicamente.

Además, los qataríes llegan con bajas sensibles tras las expulsiones de Homam El Amin y Assim Madibo, dos ausencias que podrían pesar en un partido de tanta exigencia.