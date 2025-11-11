deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Box Azteca
Nota

Box Azteca transmitirá EN VIVO Rafael ‘Divino’ Espinoza vs Arnold Khegai

Rafael ‘Divino’ Espinoza se enfrenta en un duelo de alto calibre, ante el ucraniano Arnold Khegai, quien se anuncia como un peleador aguerrido que busca quitarle el título al mexicano.

divino espinoza vs khegai boxeo
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
Compartir

El peleador tapatío Rafael 'Divino' Espinoza se enfrentará este sábado 15 de noviembre ante Arnold Khegai en San Luis Potosí, un duelo en el que el mexicano expone su corona de peso pluma versión Organización Mundial de Boxeo, la cual le pertenece desde finales del 2023.

Divino Espinoza, uno de los campeones más sólidos en el pugilismo mexicano, encabeza un evento de altísima categoría, todo ello en la Arena Potosí, un recinto que vuelve a tener boxeo y que podrás ver EN VIVO desde las 11:00 PM, a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y en nuestra aplicación, con los comentarios y narración del Box Azteca Team.

Divino Espinoza se hizo campeón en duelo a través de Box Azteca

En el marco de su enfrentamiento ante Khegai, se recuerda la noche en la que Divino Espinoza se hizo campeón del mundo, cuando despachó a Robeisy Ramírez el 9 de diciembre del 2023, en el Charles F. Dodge City Center, ganando en las tarjetas en un pleito muy reñido, pero que terminó en una victoria más de título para el pugilismo azteca.

Aquella velada, inclusive mantuvo a Eduardo Lamazón con un seguimiento dramático de su tarjeta, la cual conservó y le regaló al peleador azteca a mediados del 2024 con firma incluida y dedicatoria.

Arnold Khegai, luce fuerte ante su pelea contra Divino Espinoza

El pugilista ucraniano Arnold Khegai, de 33 años ya está en México, se está acoplando al clima, alturas y otros factores y arriba con la consigna de salir con el título de la OMB en sus hombros, para ello ha mostrado un brutal entrenamiento acompañado de un estricto trabajo físico que lo tiene en extraordinarias condiciones para medirse ante el Divino, que como con todos sus rivales, lo superará en altura y alcance.

Khegai tiene una marca en el pugilismo profesional, de 23 victorias con 14 nocauts, además de dos derrotas con un empate. No ha tenido oportunidades por una correa de campeón y considerando su edad parece que será ahora el momento justo para poder levantar un título.

Divino Espinoza, por un nocaut más en su carrera que lo haga defender su campeonato

Hace algunos años, el boxeo mexicano tenía un número importante de peleadores invictos, como Jaime Munguía, Zurdo Ramírez y 'Camarón' Zepeda pero ante retos mayúsculos los invictos quedaron en el olvido. Ahora uno de los que saca la cara por el boxeo mexicano en el terreno de los invictos, es precisamente Espinoza quien agregado a defender su marca invicta, tiene que defender su título.

La cartelera de la pelea Divino Espinoza vs Arnold Khegai

Rafael Espinoza vs Arnold KhegaiPeso pluma (126 lbs)12x3Espinoza (27-0) vs Khegai (23-2-1)
Lindolfo Delgado vs Gabriel ValenzuelaPeso superligero (140 lbs)12x3Delgado (23-0) vs Valenzuela (31-4-1)
Richard Torrez Jr. vs Tomáš ŠálekPeso pesado (HW)10x3Torrez Jr. (13-0) vs Šálek (23-7)
Emiliano Vargas vs Jonathan MontrelPeso superligero (140 lbs)10x3Vargas (15-0) vs Montrel (19-3)

rafael divino espinoza arnold khegai 115 de noviembre 2025 san luis potosi

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

Minis Box Azteca.jpg
Box Azteca
Luis "Pantera" Nery vs Sathaporn Saart | Pelea Completa| Box Azteca
Thumbnail
Box Azteca
¡Impresionante Knockout! Chema Ocampo en el Round 3 contra Bañuelos | Box Azteca
Thumbnail
Box Azteca
Fundora vs Thurman se pospone para enero 2026 | A Raspar La Lona
Thumbnail
Box Azteca
Mike Tyson vs Floyd Mayweather Jr. y Camila Zamorano nueva estrella | A Raspar La Lona
Box Azteca
¡Agarron espectacular! Sheila Moreno vs Briza Oliva | Pelea Completa | Box Azteca
entrevista alacran.jpg
Box Azteca
ENTREVISTA: El Alacrán Berchelt se prepara para volver al ring | Rumbo a la pelea vs. Edixon Pérez
Thumbnail
Box Azteca
Torneo mundial amateur CMB: 12 países por la gloria del boxeo
Thumbnail
Box Azteca
¡Sin miedo! Jorge Ascanio quiere enfrentar a los grandes del boxeo
Thumbnail
Box Azteca
A Raspar La Lona | Óscar Valdez regresa a pelar a México y Paul enfrentará a Davis
Thumbnail
Box Azteca
TOP 5 ACCIONES BRUTALES: ‘Piolín’ Martínez vs Iván Reyes | Box Azteca
×
×