Box Azteca transmitirá EN VIVO Rafael ‘Divino’ Espinoza vs Arnold Khegai

El peleador tapatío Rafael 'Divino' Espinoza se enfrentará este sábado 15 de noviembre ante Arnold Khegai en San Luis Potosí, un duelo en el que el mexicano expone su corona de peso pluma versión Organización Mundial de Boxeo, la cual le pertenece desde finales del 2023.

Divino Espinoza, uno de los campeones más sólidos en el pugilismo mexicano, encabeza un evento de altísima categoría, todo ello en la Arena Potosí, un recinto que vuelve a tener boxeo y que podrás ver EN VIVO desde las 11:00 PM, a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y en nuestra aplicación, con los comentarios y narración del Box Azteca Team.

Divino Espinoza se hizo campeón en duelo a través de Box Azteca

En el marco de su enfrentamiento ante Khegai, se recuerda la noche en la que Divino Espinoza se hizo campeón del mundo, cuando despachó a Robeisy Ramírez el 9 de diciembre del 2023, en el Charles F. Dodge City Center, ganando en las tarjetas en un pleito muy reñido, pero que terminó en una victoria más de título para el pugilismo azteca.

Aquella velada, inclusive mantuvo a Eduardo Lamazón con un seguimiento dramático de su tarjeta, la cual conservó y le regaló al peleador azteca a mediados del 2024 con firma incluida y dedicatoria.

Arnold Khegai, luce fuerte ante su pelea contra Divino Espinoza

El pugilista ucraniano Arnold Khegai, de 33 años ya está en México, se está acoplando al clima, alturas y otros factores y arriba con la consigna de salir con el título de la OMB en sus hombros, para ello ha mostrado un brutal entrenamiento acompañado de un estricto trabajo físico que lo tiene en extraordinarias condiciones para medirse ante el Divino, que como con todos sus rivales, lo superará en altura y alcance.

Khegai tiene una marca en el pugilismo profesional, de 23 victorias con 14 nocauts, además de dos derrotas con un empate. No ha tenido oportunidades por una correa de campeón y considerando su edad parece que será ahora el momento justo para poder levantar un título.

Divino Espinoza, por un nocaut más en su carrera que lo haga defender su campeonato

Hace algunos años, el boxeo mexicano tenía un número importante de peleadores invictos, como Jaime Munguía, Zurdo Ramírez y 'Camarón' Zepeda pero ante retos mayúsculos los invictos quedaron en el olvido. Ahora uno de los que saca la cara por el boxeo mexicano en el terreno de los invictos, es precisamente Espinoza quien agregado a defender su marca invicta, tiene que defender su título.

La cartelera de la pelea Divino Espinoza vs Arnold Khegai