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Fútbol

Galería: Jaime Munguía alista pelea ante Gabriel Rosado

El tijuanense Jaime Munguía enfrenta este 13 de noviembre al peligroso Gabriel Rosado, en duelo de peso medio en Anaheim, California.

Por: Azteca Deportes

Jaime Munguía vs Gabriel Rosado 13 de noviembre Box Azteca
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