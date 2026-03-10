Euri Cedeño vs Etoundi Michel | PELEA COMPLETA | Box Azteca
Revive la pelea completa entre Euri Cedeño y Michel Etoundi en una intensa batalla arriba del ring. El combate fue transmitido por Box Azteca, donde ambos peleadores demostraron su poder, resistencia y técnica en cada round. Golpes contundentes Intercambios intensos Gran actuación de ambos boxeadores
Revive la pelea completa entre Euri Cedeño y Michel Etoundi en una intensa batalla arriba del ring. El combate fue transmitido por Box Azteca, donde ambos peleadores demostraron su poder, resistencia y técnica en cada round. Golpes contundentes Intercambios intensos Gran actuación de ambos boxeadores