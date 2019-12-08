Anthony Joshua da el sí para una tercera pelea

Luego de la contienda de este sábado en la que Anthony Joshua venció a Andy Ruiz para devolver a su cintura cuatro títulos de peso completo, el pugilista británico indicó que sí piensa en una tercera pelea.

En 12 rounds, Joshua derrotó al oriundo de Mexicali, quien aceptó que no se preparó como debía para el pleito de este día en Arabia Saudita. El mexicano, pese a esta caída tendría una chance más para demostrar que la victoria del 1 de junio no fue fortuita, por lo que llegaría la que complete la trilogía.

"Sin ninguna duda, ya lo escucharon, vamos a hacer una tercera pelea", indicó Joshua al terminar la pelea que llegó hasta los 12 episodios.

Ruiz también comentó sobre un encuentro más, sin embargo, de momento no hay fecha posible ni sede.

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