Marco Verde anuncia la fecha y sede de su cuarta pelea como profesional

El pugilista mexicano Marco Verde tendrá su cuarta pelea en su carrera; el medallista olímpico tiene la fecha y sede confirmada para encarar este nuevo compromiso.

Marco Verde pelea 13 de diciembre box
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
El peleador Marco Verde tiene fecha y sede para su cuarta pelea como profesional, anunció este sábado a través de sus redes sociales, lo que ha ilusionado a sus seguidores, amigos y familia en su ciudad natal Mazatlán.

Como se vaticinaba y como anunció Box Azteca hace meses en el contexto de su primera pelea como profesional, Marco Verde cerrará el año con su cuarta pelea como profesional y además la cuarta en el 2025 que ha resultado muy productivo.

El combate de Marco Verde será el sábado 13 de diciembre en Mazatlán, en el Centro de Usos Múltiples de esa ciudad de dónde él es oriundo. Marco prácticamente ha entrenado todo el año y ahora ya se encuentra casi comenzando su campamento para este pleito junto a su entrenador Radamés Hernández y acompañado de su padre.

Marco Verde anuncia en un video, su próxima pelea como profesional

En un video divulgado este sábado, Marco Verde mostró su felicidad no solo por seguir su carrera y lograr cerrar su cuarta pelea en el año de su debut, sino le ilusiona aún más poder estar ante su gente que ha sido pieza clave en su trayectoria como amateur y ahora en el boxeo de pago.

“Estoy my contento de anunciar mi cuarta pelea como profesional. Qué mejor aquí en Mazatlan, los espero el 13 de diciembre en el centro de usos múltiples.

Agradecido con Eddy Reynoso por las gestiones y el municipio de Mazatlán. Así que los veo el 13 de diciembre”, acotó Marco Verde en su mensaje de redes sociales con la cual dio a conocer este esperado compromiso.

Los resultados de Marco Verde en su carrera como profesional en el boxeo

Marco Verde venció por TKO a Michel Polina | Riyadh, Arabia Saudita 3 de mayo 2025

Marco Verde venció por KO a Cristian Montero | Culiacán 12 de julio del 2025

Marco verde venció por TKO a Sona Akale | Las Vegas el 13 de septiembre del 2025

Marco Verde pelea 13 de diciembre box

