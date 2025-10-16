Oleksandr Usyk pudo haber mandado al hospital a The Rock

El campeón en los pesos pesados y figura del boxeo Oleksandr Usyk pudo haber enviado a un hospital a su compañero de película y protagonista en la cinta The Smashing Machine, The Rock, aceptó el propio luchador de WWE en declaraciones tras el esperado estreno de la cinta.

The Smashing Machine, que está en los cines, narra la vida en el ring de la estrella y pionero de las MMA, Mark Kerr; sus fracasos, problemas, salud mental y hazañas en el ring son relatadas en esta nueva película, en donde uno de los rivales es el mismísimo Oleksandr Usyk quien actuó lo mejor que pudo, pero estuvo cerca de poner en riesgo a The Rock.

Es un tema curioso, pues The Rock rompió el silencio en relación al trabajo y escenas juntos y afirmó el terror que llegó a sentir por la fuerza y velocidad de Usyk en los momentos que compartieron juntos.

La Roca no es un hombre pequeño ni débil, pero ante el sujeto campeón indiscutido en los pesos completos que ha vencido a bestias como Duboit, Tyson Fury, Anthony Joshua y Derek Chisora entre muchos otros, hasta la figura de WWE se intimidó.

Dwayne Johnson le da vida a Kerr, en tanto que Usyk encarna al ucraniano Igor Vovchanchyn, rivales en la vida que recrean de Kerr. Por ese motivo se cruzaron en la filmación.

El director de The Smashing Machine, Benny Safdie pidió a The Rock, no usar dobles para filmaciones de combate para darle una realidad y correcta apreciación y buscó cumplir con ese deseo, recordando Dwayne Johnson lo angustiante que fue.

“Si uno de esos golpes me alcanzaba, iría directo al hospital, es una auténtica bestia”, explicó The Rock al sentir el rigor, la fuerza y velocidad de Usyk, quien así se adentró al mundo del cine ante el deportista más taquillero en la historia del cine,