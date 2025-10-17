Fue campeón en el boxeo, enfrentó a Pacquiao y Mayweather y su vida terminó de forma trágica

Ricky Hatton fue uno de los peleadores más populares y exitosos en los últimos tiempos en el boxeo de Inglaterra, su fama, calidad y prestigio lo llevaron a pelear inclusive ante Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, los más grandes del boxeo en su generación. Hatton se hizo de muchos amigos incluidos los hermanos Gallagher quienes conforman la banda OASIS y pese a todo lo que construyó decidió terminar con su vida

El 14 de septiembre se reportó la muerte Ricky Hatton y el primer reporte que a su vez fue escueto, sostenía que no estaba relacionado a hechos violentos el fallecimiento, es decir alguna escena de crimen por homicidio.

En ese instante se recordaron sus declaraciones en las que habló sobre las adicciones, la depresión que sufría y los momentos que pensó seriamente en el suicidio pues sentía muchas emociones que lo orillaban a ese estado.

Se confirma suicidio en la muerte de Ricky Hatton

En diciembre, Hatton iba a tener pelea de exhibición en Dubái y estaba entrenándose para estar en buenas condiciones. También preparaba a peleadores prospectos y otros ya con una carrera. Ricky Hatton en sus historias se mostraba trabajador y motivado por el boxeo, y así también lo describen familiares y entrenador.

Pero las investigaciones apuntan a que se ahorcó en su casa en Manchester, presuntamente el 13 de septiembre, y es que el último día que lo vieron fue el 12 de septiembre, un día después no asistió a compromisos y el 14 de septiembre para un vuelo que tenía en puerta su manager lo buscó en su casa, teniendo el triste hallazgo.

El cuerpo inherte de Hatton quien había terminado con su vida a una edad muy joven, cuando tenía planes en el deporte y muchos pensamientos de amigos, quienes se hicieron presentes en su velorio sucedido el 11 de octubre, casi un mes después de la muerte.

Liam Gallagher acompañó a su amigo, como ocurrió algunas veces camino al ring de boxeo; Wayne Rooney, histórico del futbol inglés también estuvo entre los asistentes; Tyson Fury, afamado peleador de los pesos completos y el ex campeón Amir Khan, también estiuvo presente.

El récord y logros de Ricky Hatton

Ricky Hatton tuvo una gran carrera en el boxeo, dejando su marca en 45 victorias con 32 nocauts, además de tres derrotas. Su carrera sucedió en la categoría de ligero, superligero, welter y superwelter. Fue monarca mundial por la Federación Internacional de Boxeo en peso superligero, por el año 2005 cuando venció a Kostya Tszyu.

En 2007 perdió contra Mayweather y en 2009 en contra de Pacquiao, pero pese a los descalabros, eran un sinónimo de que estaba en la elite.

Tuvo más campeonatos regionales y algunos de la Organización Internacional de Boxeo, que pese a su prestigio, no es reconocida entre los cuatro organismos que rigen el pugilismo.