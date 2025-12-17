Los boxeadores que irían tras los campeonatos que deja vacantes Terence Crawford con su retiro

Luego de la sorpresiva noticia referente al retiro de Terence Crawford del deporte de los puños a los 38 años de edad tras una gran carrera en el boxeo, sus campeonatos han quedado vacante: el de la Organización Mundial de Boxeo, el de la Asociación Mundial de Boxeo, el de la Federación Internacional de Boxeo y el del CMB que previamente había dejado.

Los cuatro títulos ahora son el objeto del deseo de un grupo de peleadores que intentarán ir por esas correas, pues es más probable aspirar a ganar alguno de estos, que en su caso haber enfrentado a Crawford. Por ejemplo, para Jaime Munguía, alguien que sin duda tiene en la mira esos títulos ahora el camino hacia uno de los cuatro es más viable que haber enfrentado a Crawford, algo que seguramente no hubiera sucedido.

Así con un importante legado de Crawford de 42 victorias con 31 nocauts, BUD es despedido por el ambiente del boxeo que se agita con la noticia, pero además genera mucha expectativa por esos peleadores, promotores y marcas que se comienzan a mover para alcanzar los campeonatos del CMB, AMB, FIB y OMB.

Canelo Álvarez, iniciaría nuevo camino por campeonatos

Canelo tenía como gran meta del 2026, y confirmado por su entrenador Eddy Reynoso, alcanzar la revancha con Crawford para sacarse la espina de la derrota de septiembre, pero también quería recuperar los campeonatos de la categoría.

Canelo en mayo tiene planes de descansar y la idea era trabajar fuerte para una, concretar la pelea y en segunda instancia, para estar totalmente entero en lo físico, atlético y técnico para lograr la victoria.

Ahora tal vez los planes cambien y Canelo entre en el camino por uno de los cetros vacantes hasta septiembre, si es que ese sigue siendo el plan.

|Crédito: Mexsport

Jaime Munguía, con la meta más cerca de ser campeón mundial

Munguía, de 29 años de edad, es otro de los peleadores que quiere ir por un campeonato ; el mismo Munguía podría tener en el primer trimestre una pelea importante, dicho así por Eddy Reynoso en el marco de la reciente pelea de Marco Verde,

Munguía ha expresado que le gustaría enfrentar a Christian Mbilli, quien es el campeón interino del CMB y si esa pelea se está cristalizando, podría ser una gran oportunidad para el tijuanense, pues Mbilli y él, EVENTUALMENTE podrían disputarse el título máximo o entrar en una especie de torneo, que es lo que suele suceder en estos casos.

|Crédito: Reuters

Christian Mbilli, con obvias ilusiones de ser campéon mundial

Mbilli como interino de las 168 libras del boxeo, y con una buen trayectoria aspira a ese título máximo y es el candidato número 1 al ser precisamente interino, por lo que el francés de origen africano está en esta lista de boxeadores interesados en el título.

Bruno Surace, podría aparecer en el mapa

Además de estos peleadores, el francés que despertó grandes expectativas hace un año, podría aparecer en el mapa para buscar un título mundial y la calidad que demostró en dos pleitos ante Munguía le dan argumentos.

Además Diego Pacheco, de 24 años de edad nacido en Estados Unidos y de raíces mexicanas, quien marcha invicto en 25 peleas con 18 nocauts, levantará la mano por uno de esos cetros.

Ahí también se puede pensar en Edgar Berlanga, ex campeón en las 168 libras, o Caleb Plant o hasta el mismo cubano William Scull, todos estos ex campeones en esa categoría.

Este es el top 10 de peleadores del CMB en las 168 libras

1 Canelo Álvarez

2 Hamzah Sheeraz

3 Lester Martínez

4 Jaime Munguía

5 Luka Plantic

6 Diego Pacheco

7 Osleys Iglesias

8 Jermall Charlo

9 Bektemir Melikuziev

10 Kevin Lele Sadjo