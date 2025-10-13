Ganaba casi 1 millón a la semana, pero quedó en bancarrota tras una deuda de 7 millones de dólares

El futbol cuenta con un sinfín de historias de superación de jugadores que, de no tenerlo nada, aseguraron su vida y la de sus familiares; sin embargo, del otro lado de la moneda también hay atletas que terminaron en la ruina y con deudas por demás espectaculares. El ejemplo de ello es Brad Friedel, quien se quedó con una deuda de 7 millones de dólares.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Brad Friedel tuvo la oportunidad de jugar en la English Premier League y en la Selección de Estados Unidos. En su momento, de hecho, llegó a ser considerado un guardameta por demás confiable; sin embargo, sus malas decisiones fuera del campo hicieron que su sueldo de casi 1 millón a la semana fuera insuficiente para solventar sus deudas.

¿Quién es Brad Friedel y por qué tuvo una deuda de 7 millones?

En su mejor etapa como futbolista profesional, Brad Friedel llegó a ganar alrededor de 40 mil libras esterlinas, lo que al tipo de cambio actual serían más o menos 1 millón de pesos a la semana. De hecho, con apenas 20 años de edad obtuvo una fortuna de 50 millones, misma que, sin embargo, se esfumó debido a sus decisiones.

Te puede interesar: ¿Cuántas veces ha perdido Penta ante Dominik en la WWE por el Campeonato Intercontinental?

Te puede interesar: ¿Cuántos goles le faltan a la Hormiga González para ser el mejor goleador de Chivas en los últimos 5 años?

Brad Friedel (24) (free) - Brøndby IF to Galatasaray (1995) pic.twitter.com/26U7QndMwj — Transfersthathappened (@actualtransfers) October 1, 2025

La debacle comenzó cuando Friedel decidió invertir en una academia de futbol en Estados Unidos, misma que a la postre fracasaría y que le significó una deuda de poco menos de 7 millones de dólares. Esta situación generó un cambio radical en su vida, por lo que, tiempo después, se declaró en bancarrota en el 2011.

¿Por qué Brad Friedel jugó hasta los 44 años?

El hecho de tener una deuda de tantos millones de dólares obligó a Friedel a jugar de manera profesional hasta los 44 años, convirtiéndose así en uno de los futbolistas con el retiro más longevo. Aún así, puede presumir de ser el arquero de los Estados Unidos en las eliminatorias previas a la Copa del Mundo del 2002.

On this day in 2012, Hugo Lloris made his debut in goal for Tottenham against Aston Villa.



He ended Brad Friedel's record 310 consecutive matches in the Premier League across stints at Blackburn, Villa, and Spurs. pic.twitter.com/UfGYAJGhjx — COPA90 (@Copa90) September 29, 2025

Ahora bien, si hablamos exclusivamente de sus logros deportivos, Friedel presume ser uno de los guardametas más constantes en la historia, pues de mayo del 2004 hasta octubre del 2012 no se perdió ningún partido con sus escuadras, alcanzando, con ello, el récord de mayor número de compromisos de manera consecutiva al sumar un total de 310.