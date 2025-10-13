deportes
Penta vuelve a perder contra Dominik por el Campeonato Intercontinental WWE; ¿cuántas veces ha caído contra él?

Penta volvió a caer frente a Dominik Mysterio, a quien enfrentó por el Campeonato Intercontinental de la WWE en Australia. Su marca ante Dominik es aterradora.

cuantas-veces-ha-vencido-dominik-penta-campeonato-intercontinental-wwe.jpg
X: WWE
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
La situación se repitió. El RAW celebrado en Australia fungía como la oportunidad perfecta para que Penta pudiera terminar el año como Campeón Intercontinental de la WWE; sin embargo, la empresa volvió a darle un voto de confianza a Dominik Mysterio, quien derrotó una vez más al mexicano en el ring.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Después de que ninguno de los dos apareciera en Crown Jewel de este fin de semana. la WWE tomó la decisión de enfrentarlos una vez más por el Campeonato Intercontinental de la marca, mismo que ostenta el hijo de Rey Mysterio. Ante esto, vale decir que Penta, nuevamente, cayó ante su rival.

¿Cuántas veces ha vencido Dominik a Penta por el Campeonato Intercontinental?

La derrota de hoy es la cuarta en la historia que Penta tiene frente a Dominik Mysterio, todas estas desde su llegada a WWE, más específicamente a RAW. Tal situación ha comenzado a cansar a un sector de la comunidad, la cual esperaba que esta vez el nacido en el centro del país se pudiera llevar la victoria.

Te puede interesar: ¿Cuántos goles le faltan a la Hormiga González para ser el mejor goleador de Chivas de los últimos años?

Te puede interesar: ¿Cuántos PLE le restan a la WWE después de Crown Jewel 2025?

Un punto a detallar es que la mayoría de estas derrotas han sido por demás parecidas entre estas, lo cual también ha generado cierta decepción en el público. Dicho lo anterior, cabe decir que Dominik sigue siendo uno de los luchadores favoritos de los mexicanos, aunque esto no exime que la comunidad hubiese deseado el cinturón para Penta.

¿Qué sigue para Penta en WWE tras caer por el Campeonato Intercontinental?

Algunos aficionados coinciden en que la derrota de Penta a Dominik sirve para que el mexicano continúe con su rivalidad con Rusev, la cual ha tenido ciertos capítulos en el pasado reciente. En ese sentido, vale decir que la misma no sería por ningún título dado que ninguno de los dos ostenta alguno.

De igual forma, en la última edición de Worlds Collide Penta sorprendió a propios y extraños al declarar que buscaría el Megacampeonato de la AAA , mismo que también tiene Dominik. Ante esto, no se descarta una nueva batalla entre ambos pero, ahora, por el trofeo de la Tres Veces Estelar.

Alan Chávez - Marktube

