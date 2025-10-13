Chivas: ¿Cuántos goles le faltan a la Hormiga González para ser el mejor goleador de los últimos cinco años?

El auge que Chivas ha tenido en los últimos partidos derivan, principalmente, de la cuota goleadora que Armando, la Hormiga González , ha entregado. De hecho, el atacante de 22 años de edad está a nada de convertirse en el mejor goleador del club de los últimos cinco años. ¿Cuántos goles necesita?

A pesar de tener como competencia a elementos como Alan Pulido y Javier Hernández, la Hormiga González se ha convertido en el centro delantero titular de las Chivas del Guadalajara y, dentro de las dianas obtenidas en el torneo, destacan sus tantos ante América y Pumas. ¿Cuántos le faltan para ser el mejor de los últimos años?

¿Cuántos goles le faltan a la Hormiga González para ser el mejor goleador de Chivas?

En estos momentos, y después de 12 fechas disputadas, la Hormiga González suma un total de seis goles. Esto no solo lo coloca como el tercer mejor goleador mexicano del Apertura 2025 sino que lo ayuda a superar a otros elementos del pasado como Roberto Alvarado y Alexis Vega, por citar algunos ejemplos.

En el torneo anterior, Roberto Alvarado fue el goleador del club con cuatro dianas, dos menos que las que sumó en el Apertura 2023. José Juan Macías, por ejemplo, obtuvo las mismas anotaciones que ahora tiene González en el Apertura 2020 y Clausura 2021, así como una más que las que Cowell obtuvo en el Apertura 2024 (cinco).

¿Qué significa esto? Que la Hormiga González está solamente a dos anotaciones de emular lo hecho por Víctor Guzmán en el Clausura 2023 cuando sumó ocho dianas, por lo que, si obtiene tres tantos más en el torneo, se convertiría en el máximo goleador de Chivas en, al menos, los últimos cinco años.

¿Qué partidos le restan a Chivas en el Apertura 2025?

Después de superar la Fecha FIFA, y luego de vencer a Pumas en CU, Chivas regresará al Akron para disputar su compromiso ante Mazatlán el sábado 18 de octubre. Posteriormente, el Rebaño Sagrado enfrentará a escuadras como Querétaro, Atlas, Pachuca y Rayados de Monterrey.