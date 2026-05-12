Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026: Juegos, ausencias, figuras a seguir y posible XI

La Selección de Brasil se dice lista para buscar un nuevo título en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 después de algunos torneos en los que ha decepcionado. Por tal motivo, aquí conocerás qué juegos tendrá, las figuras a seguir, las ausencias y el posible XI que podría formar.

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Como sabes, la Selección de Brasil será comandada por el italiano Carlo Ancelotti, el cual buscará la gloria internacional después de ser uno de los mejores técnicos a nivel clubes. Por tal motivo, no está de más conocer todo lo relacionado con esta escuadra rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿En qué grupo está Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Selección de Brasil forma parte del sector C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y es, sin duda, la escuadra favorita a quedarse con el liderato. Estos serán los equipos a los que enfrentará:

Brasil vs Marruecos | 13 de junio | 4 de la tarde.

Brasil vs Haití | 19 de junio | 6:30 de la tarde.

Escocia vs Brasil | 24 de junio | 4 de la tarde.

¿Cuál es el posible XI de Brasil para la Copa del mundo?

Alisson Becker.

Vanderson, Marquinhos , Gabriel Magalhaes y Alex Sandro.

, Gabriel Magalhaes y Alex Sandro. Casemiro, Bruno Guimaráes y Lucas Paquetá.

Raphinha, Vinícius Junior y Matheus Cunha.

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¿Qué ausencias tendrá Brasil para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Eder Militao : Todo haría indicar que el central del Real Madrid se perderá la Copa del Mundo debido a una lesión que tuvo en las últimas semanas, misma que es lo suficientemente fuerte para evitar que este tenga minutos en el campo.

: Todo haría indicar que el central del Real Madrid se perderá la Copa del Mundo debido a una lesión que tuvo en las últimas semanas, misma que es lo suficientemente fuerte para evitar que este tenga minutos en el campo. Rodrygo: El también jugador del Real Madrid se rompió el ligamento cruzado, por lo que no solo se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Brasil, sino que también regresará a las canchas hasta el próximo año.

Figuras a seguir de la Selección de Brasil