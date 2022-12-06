Brasil y Vini “bailan” su pase a cuartos de final en Qatar 2022

En septiembre del presente año, el atacante brasileño de Real Madrid, Vinícius Jr. se vio involucrado en una gran polémica tras recibir insultos por festejar sus goles bailando.

El astro brasileño hace jugadas de fantasía sobre el campo de juego, incluso cuando su equipo va arriba por un marcador abultado. Dichas acciones son, en opinión de muchos, “una falta de respeto” y “burlarse del rival”.

El jugador de 22 años, festeja sus goles bailando. Sus anotaciones empezaron a ser más recurrentes y a un sector de la afición le empezó a molestar y calificaron su celebración como una provocación.

Previo al derbi de Madrid, en el que se enfrentan los merengues y los colchoneros, un programa de televisión español con alcance masivo alrededor del mundo, inició el debate sobre si dicho baile era aceptable o si era burlarse del equipo rival, lo que llevó a Vini a recibir todo tipo de insultos, tanto por parte de la prensa, como de rivales.

El carioca recibió todo tipo de insultos, tanto en televisión, como por parte de los hinchas, incluso por parte de contrincantes.

El capitán del Atlético de Madrid, Koke, y periodistas reconocidos le llamaron ‘mono’ días antes de la disputa.

Colegas futbolistas alrededor del mundo motraron apoyo con el hashtag #BailaViniJr y ¿Qué ocurrió en el paritdo Real Madrid vs Atlético de Madrid? Vinícius marcó y Vinícius bailó.

Te puede interesar: "Es hora de ir más allá", Neymar Jr sobre el triunfo de Brasil

Las diferencias que tienen las grandes potencias en Qatar 2022 | Protagonistas Extra

Brasil vs Corea del Sur Qatar 2022

Este 5 de diciembre, Brasil superó 4-1 a Corea del Sur en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y Vinícius Júnior bailó de nuevo. Tras el compromiso, se presentó ante la prensa y dijo que "ojalá" puedan seguir bailando hasta la final.

El scratch du oro festejó cada uno de sus goles al son de la samba.

"Ojalá poder seguir bailando hasta la final. Y mandar un gran abrazo a Pelé, que necesita fuerza. Esta victoria es para él, para que pueda salir de esta situación y podamos ser campeones por él", declaró el atacante del Real Madrid.

|Reuters

Vini consideró que el equipo dirigido por Tite está, "creciendo según avanza la competición". Y opinó, "cada partido que jugamos tenemos más confianza y estamos más a tono. Hoy jugamos contra un equipo que nos dio espacios y cuando ocurre eso, nos convertimos en un rival muy difícil. Nos movimos muy bien y mostramos personalidad para hacer un gran encuentro".

Te puede interesar: Tite confía en que Neymar será un gran director técnico