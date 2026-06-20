Brasil 3-0 Haití: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado de transmisión por Azteca Deportes HOY viernes 19 de junio, juego de Grupo C del Mundial 2026; marcador online en internet partido con Vinícius, Matheus Cunha y Raphinha

Te invitamos a ver: Brasil vs Marruecos: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la transmisión del partido de HOY viernes 19 de junio, Grupo C del Mundial 2026: por streaming, link libre y en directo por Azteca Deportes

Las emociones de la Fecha 2 en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ siguen adelante. Brasil se enfrenta a Haití en la cancha de Filadelfia, juego a disputarse en punto de las 18:30 horas, tiempo de la CDMX.

Dirigidos por Carlo Ancelotti, 'La Verdeamarela' encara el encuentro luego de haber empatado contra Marruecos en la Jornada 1. Del otro lado, Haití llega de perder en su debut contra Escocia.

El partido de Brasil vs Haití lo vas a poder ver EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

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Alineaciones del partido de Brasil vs Haití

Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas, Guinarães, Casemiro, Raphinha, Paquetá, Vinícius y Cunha.

Haití: Placide, Arcus, Ade, Duverne, Delcroix, Experience, Casimir, Jacques, Bellegarde, Providence y Pierrot.

Horario y dónde ver gratis el partido entre Brasil y Haití del Mundial 2026

El partido entre Brasil y Haití se juega en punto de las 6:30 pm horario del Centro de México y podrás verlo en televisión por el Canal Azteca 7, mientras que en internet podrás disfrutar de la transmisión totalmente gratis y en vivo en la página de aztecadeportes.com, así como en la App de TV Azteca en vivo.