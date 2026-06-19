Argentinos REVIENTAN a México tras avanzar a 16vos de Final en el Mundial 2026: “De ahí no pasan...”

La Selección Mexicana espera rival en 16vos de Final. Luego de avanzar a la siguiente ronda en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el equipo dirigido por Javier Aguirre ha asegurado el primer lugar del Grupo A, sitio del que ya no pueden ser desplazados pase lo que pase en la Fecha 3 de la Fase de Grupos.

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Con un solitario gol de Luis Romo al minuto 50, México se impuso a los 'Tigres de Oriente' tras aprovechar error del guardameta, Kim Seung-Gyu, en el Estadio Guadalajara.

Luego de conseguir el boleto a la Fase Eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los argentinos han demeritado los dos partidos en los que la Selección Mexicana vencieron a Sudáfrica y Corea del Sur.

Ante la noticia de México clasificado a los 16vos de Final, las reacciones negativas se hicieron presentes en las redes sociales de los principales diarios de Argentina:



"Ya tenemos al primer eliminado de los 16vos...".

"Listo, ya llegaron lejos...".

"Bueno pasaron a 16vos pero de ahí no pasan...".

"Lo bueno es que no van a volver a quedar afuera en 8vos porque van a quedar afuera en 16vos...".

"A lo máximo que van a poder aspirar 16vos...".

primer eliminado de los 16vos...", son algunos de los comentarios de los aficionados de Argentina.

Esperando rival como líderes del Grupo A, la Selección Mexicana espera la definición del resto de los sectores para conocer a su rival en turno, pues tiene varias opciones contra el tercer lugar del Grupo C/E/F/H/I, es decir, puede chocar frente a Brasil, Marruecos, Haití, Escocia, Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador, Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez, España, Cabo Verde, Arabia Saudi, Uruguay, Francia, Senegal, Irak o Noruega.

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