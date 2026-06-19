Brasil vs Haití: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de HOY viernes 19 de junio, juego de Grupo C del Mundial 2026; marcador online

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Las emociones de la Fecha 2 en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ siguen adelante. Brasil se enfrenta a Haití en la cancha de Filadelfia, juego a disputarse en punto de las 18:30 horas, tiempo de la CDMX.

Dirigidos por Carlo Ancelotti, 'La Verdeamarela' encara el encuentro luego de haber empatado contra Marruecos en la Jornada 1. Del otro lado, Haití llega de perder en su debut contra Escocia.

El partido de Brasil vs Haití lo vas a poder ver EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

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