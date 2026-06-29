La HORA EXACTA para ver Brasil vs Japón, partido de los dieciseisavos de final

Comienza lo más intenso de la Copa Mundial de la FIFA 2026: la fase donde ya no hay margen de error. Este lunes 29 de junio, Brasil y Japón protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final, en un choque entre dos selecciones que llegan con argumentos sólidos para soñar en grande.

México vs Ecuador: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, por TV Abierta y en Azteca Deportes

Brasil avanzó como líder del Grupo C, dejando buenas sensaciones en la fase de grupos. El equipo de Carlo Ancelotti fue creciendo partido a partido: primero empató con Marruecos y después mostró su mejor versión con victorias contundentes sobre Haití y Escocia.

Con nombres como Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Casemiro y Neymar, la Verdeamarela mantiene ese perfil de favorito natural que siempre acompaña al pentacampeón del mundo.

Te puede interesar: Brasil vs Japón EN VIVO: Ver GRATIS y ONLINE el resultado de la transmisión HOY lunes 29 de junio, partido de los 16avos de final del Mundial 2026; marcador y goles por internet

Brasil llega como favorito, pero con algunas dudas físicas

Aunque Brasil luce poderoso, no todo son buenas noticias. La principal preocupación pasa por Raphinha, quien sigue recuperándose de molestias musculares y todavía genera incertidumbre de cara a la fase de eliminación directa.

Además, Neymar dejó destellos de calidad ante Escocia, especialmente en balón parado, aunque todavía se le vio falto de ritmo en jugadas de alta intensidad.

Aun así, el talento ofensivo brasileño convierte a la Canarinha en uno de los equipos más peligrosos del torneo.

Te puede interesar: Países bajos vs Marruecos; ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el juego de dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Japón quiere seguir sorprendiendo en el Mundial 2026

Del otro lado aparece un Japón que vuelve a demostrar por qué se ha convertido en una de las selecciones más incómodas del futbol internacional.

Los Samuráis Azules terminaron segundos del Grupo F, pero lo hicieron sin perder un solo partido. Empataron ante Países Bajos, golearon a Túnez y cerraron con otro empate frente a Suecia.

Ese recorrido confirmó el gran momento del conjunto asiático, que destaca por su disciplina táctica, presión coordinada y velocidad para atacar espacios.

Brasil parte como favorito en el papel, sí. Pero Japón ya ha demostrado que puede competirle de tú a tú a selecciones de mayor jerarquía.

Crédito: Mexsport

¿A qué hora se juega Brasil vs Japón?

Fecha: lunes 29 de junio

Ciudad: Houston, Texas

Estadio: Houston Stadium

Horario: 11:00 AM (Tiempo del centro de México)